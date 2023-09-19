Видео ⟩ На Вантовом мосту Porsche устроил аварию и уехал. За руль, возможно, сел другой человек

В понедельник, 18 сентября, в Риге произошло ДТП, после которого, возможно, виновник сбежал с места аварии.
Предоставленная очевидцем в соцсетях информация свидетельствует, что водитель Porsche не уступил дорогу Toyota и вызвал аварию. "За рулем находилась молодая девушка без прав. Она пыталась договориться, чтобы я не вызывал полицию и соврал про то, кто сидел за рулем. Вскоре подошел еще один человек, сел за руль и уехал. Полицию вызвали".
В Государственной полици порталу TVNET указали, что в понедельник, 18 сентября, в 17:30 в Риге на перекрестке ул. Кр. Валдемара и Цитаделес, по имеющейся в распоряжении полиции информации, невыясненный водитель автомобиля Porsche, осуществляя маневр поворота направо, столкнулся с автомобилем Toyota.
После совершения ДТП водитель Porsche уехал с места происшествия. По факту ДТП и оставления места происшествия Государственная полиция начала административный процесс и расследует обстоятельства произошедшего.
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