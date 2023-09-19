Видео ⟩ На Вантовом мосту Porsche устроил аварию и уехал. За руль, возможно, сел другой человек

Предоставленная очевидцем в соцсетях информация свидетельствует, что водитель Porsche не уступил дорогу Toyota и вызвал аварию. "За рулем находилась молодая девушка без прав. Она пыталась договориться, чтобы я не вызывал полицию и соврал про то, кто сидел за рулем. Вскоре подошел еще один человек, сел за руль и уехал. Полицию вызвали".