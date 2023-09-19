Силиня ждет извинений Кутриса после его высказываний на Латвийском радио

Премьер-министр Эвика Силиня ждет до завтрашнего дня извинений от кандидата в депутаты и спикеры Сейма Гунара Кутриса (СЗК) перед общественностью в связи с его заявлениями на Латвийском радио, сообщила Силиня СМИ во вторник, 19 сентября, после заседания Кабинета министров.
"Если бы мне нужно было развивать экономику, я определенно собрал бы на какое-нибудь обсуждение латвийских миллионеров, все равно, обвинены они или осуждены", - ранее заявил в передаче Krustpunktā на Латвийском радио Гунар Кутрис.
Также Кутрис признался в интервью, что, по его мнению, обвиненный в коррупции бывший мэр Вентспилса и нынешний член Вентспилсской думы Айвар Лембергс был хорошим хозяином.
Комментируя заявления Кутриса, Силиня заявила, что не понимает и не принимает их. Силиня считает, что в стране, которая уже долгое время борется с коррупцией, господин Кутрис должен объяснить свои высказывания обществу.
"У него еще есть время до завтрашнего голосования в Сейме, чтобы извиниться перед общественностью за свои слова. Я не вижу, как можно решить этот вопрос каким-либо другим способом", - сказала Силиня.
Напомним, баллотироваться на пост спикера Сейма бывшего председателя Конституционного суда и политика Союза зеленых и крестьян (СЗК) Гунара Кутриса уговорили его коллеги из СЗК, заявил политик в передаче Латвийского радио "В точке пересечения".
Он сказал, что на переговорах по формированию правительства партнеры решили, что для достижения политического баланса должность спикера Сейма следует предложить СЗК.
По словам Кутриса, фракция СЗК решила, что он является лучшей кандидатурой на пост спикера Сейма, так как имеет опыт работы в президиуме и руководстве учреждением. "Когда мне это предложили, мое мнение сначала было, что я хочу быть просто депутатом с нормальной рабочей нагрузкой, потому что понимаю, каково быть руководителем учреждения. Но в итоге коллеги уговорили меня", - сказал будущий спикер Сейма.
Политик СЗК отметил, что согласился на предложение коллег после серьезных раздумий, подчеркнув, что идущие в политику должны быть готовы занимать политические посты.
"Я понимаю, что руководство Сеймом - нормальная политическая работа, и я готов ее выполнять. Я принимаю этот пост как долг не только перед моей партией, но и как гражданский долг перед государством", - заверил Кутрис.
Как сообщалось, политики новой коалиции - "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных" - представили проект решения об отзыве с поста председателя Сейма Эдварда Смилтенса.
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