Силиня ждет извинений Кутриса после его высказываний на Латвийском радио

Он сказал, что на переговорах по формированию правительства партнеры решили, что для достижения политического баланса должность спикера Сейма следует предложить СЗК.

По словам Кутриса, фракция СЗК решила, что он является лучшей кандидатурой на пост спикера Сейма, так как имеет опыт работы в президиуме и руководстве учреждением. "Когда мне это предложили, мое мнение сначала было, что я хочу быть просто депутатом с нормальной рабочей нагрузкой, потому что понимаю, каково быть руководителем учреждения. Но в итоге коллеги уговорили меня", - сказал будущий спикер Сейма.

Политик СЗК отметил, что согласился на предложение коллег после серьезных раздумий, подчеркнув, что идущие в политику должны быть готовы занимать политические посты.

"Я понимаю, что руководство Сеймом - нормальная политическая работа, и я готов ее выполнять. Я принимаю этот пост как долг не только перед моей партией, но и как гражданский долг перед государством", - заверил Кутрис.

Как сообщалось, политики новой коалиции - "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных" - представили проект решения об отзыве с поста председателя Сейма Эдварда Смилтенса.