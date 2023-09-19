Фото ⟩ В Нагорном Карабахе сообщили о 27 погибших при обстрелах

По его словам, эта информация получена из морга Степанакерта. Двое погибших - мирные жители.

Степанян также заявил, что ранения получили 138 человек, среди них 29 мирных жителей.

Ранее Министерство здравоохранения непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о 80 раненых и пяти погибших в результате обстрелов, которые 19 сентября начали азербайджанские военные в Нагорном Карабахе. Сообщаелось, что среди раненых 15 мирных жителей, пишет Русская служба BBC.

There are multiple casualties and injuries among civilians including children. According to the data collected at this moment there are at least 2 causalities including one child and 11 injuries including 8 children caused by Azerbaijan’s attacks. pic.twitter.com/00OMH3f2cF — Gegham Stepanyan #StopArtsakhBlockade (@Gegham_Artsakh) September 19, 2023

Напомним, во вторник, 19 сентября, Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. Как сказано в заявлении Минобороны страны, их цель - обеспечение безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановление конституционного строя Азербайджанской республики в регионе. В МИД Армении охарактеризовали действия Азербайджана как "широкомасштабную агрессию".