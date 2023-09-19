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Фото ⟩ В Нагорном Карабахе сообщили о 27 погибших при обстрелах

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Нагорный Карабах
Нагорный Карабах Фото: Reuters/ScanPix

Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской республике Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов со стороны Азербайджана 19 сентября погибли 27 человек, пишет "Медуза".

По его словам, эта информация получена из морга Степанакерта. Двое погибших - мирные жители.

Степанян также заявил, что ранения получили 138 человек, среди них 29 мирных жителей. 

Ранее Министерство здравоохранения непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о 80 раненых и пяти погибших в результате обстрелов, которые 19 сентября начали азербайджанские военные в Нагорном Карабахе. Сообщаелось, что среди раненых 15 мирных жителей, пишет Русская служба BBC.

Напомним, во вторник, 19 сентября, Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. Как сказано в заявлении Минобороны страны, их цель - обеспечение безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановление конституционного строя Азербайджанской республики в регионе. В МИД Армении охарактеризовали действия Азербайджана как "широкомасштабную агрессию". 

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