Фото ⟩ В Нагорном Карабахе заявили о первых погибших и раненых при обстрелах

Как минимум два мирных жителя погибли и еще 11 получили ранения в результате обстрелов, которые 19 сентября начали азербайджанские военные в Нагорном Карабахе, пишет "Медуза" со ссылкой на уполномоченного по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (Арцах) Гегама Степаняна.
По его словам, в числе погибших один ребенок, среди раненых - восемь детей. Степанян опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter) фото пострадавших.
There are multiple casualties and injuries among civilians including children. According to the data collected at this moment there are at least 2 causalities including one child and 11 injuries including 8 children caused by Azerbaijan’s attacks. pic.twitter.com/00OMH3f2cF— Gegham Stepanyan #StopArtsakhBlockade (@Gegham_Artsakh) September 19, 2023
Напомним, во вторник, 19 сентября, Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. Как сказано в заявлении Минобороны страны, их цель - обеспечение безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановление конституционного строя Азербайджанской республики в регионе. В МИД Армении охарактеризовали действия Азербайджана как "широкомасштабную агрессию".
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