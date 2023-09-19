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Фото ⟩ В Нагорном Карабахе заявили о первых погибших и раненых при обстрелах

rus.tvnet.lv
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Нагорный Карабах
Нагорный Карабах Фото: Reuters/ScanPix

Как минимум два мирных жителя погибли и еще 11 получили ранения в результате обстрелов, которые 19 сентября начали азербайджанские военные в Нагорном Карабахе, пишет "Медуза" со ссылкой на уполномоченного по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (Арцах) Гегама Степаняна.

По его словам, в числе погибших один ребенок, среди раненых - восемь детей. Степанян опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter) фото пострадавших.

Напомним, во вторник, 19 сентября, Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. Как сказано в заявлении Минобороны страны, их цель - обеспечение безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановление конституционного строя Азербайджанской республики в регионе. В МИД Армении охарактеризовали действия Азербайджана как "широкомасштабную агрессию". 

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