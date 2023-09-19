Фото ⟩ В Нагорном Карабахе заявили о первых погибших и раненых при обстрелах

Как минимум два мирных жителя погибли и еще 11 получили ранения в результате обстрелов, которые 19 сентября начали азербайджанские военные в Нагорном Карабахе, пишет "Медуза" со ссылкой на уполномоченного по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (Арцах) Гегама Степаняна.