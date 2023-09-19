Главное за 19 сентября ⟩ Пример экзамена по госязыку, смерть в Иманте и обстрелы Нагорного Карабаха

За рубежом:

Город Львов на западе Украины в ночь на 19 сентября подвергся массированной атаке дронов-камикадзе. Погиб по меньшей мере один человек. Беспилотники пролетели над центральной площадью, нападение продолжалось несколько часов — это была самая продолжительная атака на город с начала войны.

​Американская газета New York Times опубликовала расследование, авторы которого сделали вывод, что недавний удар по рынку в городе Константиновка в Донецкой области, вероятнее всего, был вызван попаданием сбившейся с курса украинской ракеты, выпущенной из установки ПВО "Бук".

​Во вторник Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. Как сказано в заявлении Минобороны страны, их цель - обеспечение безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановление конституционного строя Азербайджанской республики в регионе.

Жители Еревана вышли на акцию протеста к зданию правительства Армении после того, как Азербайджан объявил об "антитеррористических мероприятиях" в Нагорном Карабахе и начал обстрелы территории непризнанной республики, пишет "Медуза".

Министерство здравоохранения непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о 80 раненых и пяти погибших в результате обстрелов, которые 19 сентября начали азербайджанские военные в Нагорном Карабахе. Сообщается, что среди раненых 15 мирных жителей, пишет Русская служба BBC.

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