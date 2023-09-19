Главное за 19 сентября ⟩ Пример экзамена по госязыку, смерть в Иманте и обстрелы Нагорного Карабаха

МИД потребует у России объяснений из-за задержки с выплатой пенсий своим гражданам в Латвии, а Латвийская ассоциация журналистов потребовала от правительства страны комментариев по поводу возможного взлома телефонов издателя "Медузы" Галины Тимченко и еще нескольких журналистов шпионской программой Pegasus. А еще на RUS TVNET вышла статья, в которой детально рассмотрен экзамен по латышскому языку на категорию А2, также там можно пройти тесты и проверить свои знания. Рассказываем обо всем в ежедневной подборке RUS TVNET за понедельник, 19 сентября.
Новости Латвии:
Правительство во вторник одобрило предложение о компенсации повышения фиксированной платы за мощность АО Sadales tīkls (ST) в размере 60% с сентября до конца этого года.
В среду, 20 сентября, в Министерство иностранных дел вызван временный поверенный в делах посольства России для объяснений по поводу задержки выплаты пенсий российским гражданам в Латвии.
В Латвии каждую осень - 1 октября - в рамках индексации пенсий пересматривается их размер. Это предусмотрено Законом о государственных пенсиях. Что такое индексация пенсии? Цель индексации пенсий - обеспечить защиту назначенных пенсий от падения покупательной способности и не потерять их стоимость, поясняет Министерство благосостояния.
Латвийская ассоциация журналистов (LŽA) потребовала от правительства страны комментариев по поводу возможного взлома телефонов издателя "Медузы" Галины Тимченко и еще нескольких журналистов шпионской программой Pegasus, пишет "Медуза".
Депутат, кандидат на пост спикера Сейма Гунар Кутрис (Союз зеленых и крестьян) принес извинения за свои высказывания на Латвийском радио относительно мнения "обвиняемых и осужденных" по экономическим делам, сообщил агентству LETA сам политик.
Партия мэра Резекне Александра Барташевича "Вместе для Латвии" призвала жителей города участвовать в акции протеста, чтобы "защитить родной город" и противостоять "политическому произволу и шантажу".
Учитывая давление нелегальной иммиграции из Беларуси, правительство во вторник приняло решение прекратить работу пограничного пункта Силене.
Рижское пардаугавское управление Государственной полиции Рижского региона начало уголовный процесс в связи с нанесением мужчине тяжких телесных повреждений, повлекших за собой его смерть.
В субботу в Риге пенсионерка переходила дорогу и попала под трамвай, получив травмы, сообщает передача Degpunktā.
В связи с трагедией на велопробеге единства, где в этом году от полученных в результате падений травм погиб мужчина, не усматривается организаторских недочетов. С такой оценкой выступил генеральный секретарь Латвийской велосипедной федерации Том Маркс.
В понедельник, 18 сентября, в Риге произошло ДТП, после которого, возможно, виновник сбежал с места аварии.
В ночь на 19 сентября над болотами в Кемери наблюдалось особенно красивое и яркое северное сияние, информирует TVNET самоуправление Юрмалы.
В детской больнице после проведенной в прошлом году первой имплантации электродов в мозг, необходимой для нового вида обследования, и почти годичного периода подготовки прошла уникальная операция, сообщили TVNET в больнице.
В этом месяце на всей территории Латвии и в Балтийском море проходят международные военные учения Northern Coasts 2023, организованные морскими силами Германии. Смотрите фотогалерею!
За рубежом:
Город Львов на западе Украины в ночь на 19 сентября подвергся массированной атаке дронов-камикадзе. Погиб по меньшей мере один человек. Беспилотники пролетели над центральной площадью, нападение продолжалось несколько часов — это была самая продолжительная атака на город с начала войны.
Американская газета New York Times опубликовала расследование, авторы которого сделали вывод, что недавний удар по рынку в городе Константиновка в Донецкой области, вероятнее всего, был вызван попаданием сбившейся с курса украинской ракеты, выпущенной из установки ПВО "Бук".
Во вторник Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. Как сказано в заявлении Минобороны страны, их цель - обеспечение безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановление конституционного строя Азербайджанской республики в регионе.
Жители Еревана вышли на акцию протеста к зданию правительства Армении после того, как Азербайджан объявил об "антитеррористических мероприятиях" в Нагорном Карабахе и начал обстрелы территории непризнанной республики, пишет "Медуза".
Министерство здравоохранения непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о 80 раненых и пяти погибших в результате обстрелов, которые 19 сентября начали азербайджанские военные в Нагорном Карабахе. Сообщается, что среди раненых 15 мирных жителей, пишет Русская служба BBC.
Интересное чтиво:
61% из тех, кто пробовал сдать экзамен по латышскому языку на категорию А2, необходимый для продления ВНЖ бывшим гражданам и негражданам Латвии, которые после 2003 года взяли российские паспорта, провалились.
Цифра впечатляющая. RUS TVNET решил детальнее рассмотреть, что это за экзамен, сколько частей он подразумевает и какие требования выдвигаются для его успешной сдачи?
Попробуйте свои силы!
16 и 17 сентября в кинотеатре Splendid Palace Рената Литвинова представила рижским зрителям два своих фильма - "Последняя сказка Риты" (16.09) и "Северный ветер" (17.09), посвященный великому украинскому режиссеру Кире Муратовой.
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