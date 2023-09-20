Айнарс Шлесерс: Стамбульская конвенция, ЛГБТ-материалы, перевыборы

Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс в 14-м Сейме стал одним из лидеров оппозиции. В социальных сетях и с трибуны Сейма он громко критикует почти каждое решение правительства и коалиционных депутатов. Но есть ли у него конкретные предложения - что делать? О половом воспитании, семейном насилии и ближайших политических целях поговорим в эфире "Кто вам платит?".