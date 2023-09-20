ВИДЕО ⟩ Вратарь "Лацио" забил гол на последней секунде матча Лиги чемпионов

Матч проходил на стадионе "Олимпико" в Риме и завершился вничью - 1:1.

Счет на 19-й минуте открыл игрок "Атлетико" Пабло Барриос. В дополнительное ко второму тайму время вратарь "Лацио" Иван Проведель сравнял счёт. Голкипер замкнул головой навес, который выполнил Луис Альберто. Сразу после гола судья завершил игру, не позволив мадридскому клубу разыграть мяч с центра.

"Такие вечера запоминаются на всю жизнь. Я очень рад, что мы вытянули матч, в котором не заслуживали поражения. Я пока не осознал случившееся, позже пойму, что забил в Лиге чемпионов. Очко мы заработали по праву, теперь нужно двигаться дальше", - приводит слова Проведеля пресс-служба УЕФА.

Проведель стал вторым вратарем в истории Лиги чемпионов, забившим гол с игры. В 2009 году это удалось голкиперу бельгийского "Стандарда" Синану Болату.

В другой встрече группы Е "Фейеноорд" дома победил "Селтик" со счётом 2:0. Шотландский клуб по ходу матча остался вдевятером после удалений двух игроков.

