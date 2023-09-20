Фото, видео ⟩ "Запрет на гуманность": у Сейма проходит пикет против изменений закона о защите животных

Как заявила организатор акции, руководитель общества спасения животных Zanimal Hope Занда Паэглите, в проект поправок к закону ко второму чтению внесено предложение, которое фактически препятствует оказанию помощи животным, находящимся в беспомощном состоянии, требуя от каждого желающего оказать помощь предварительно зарегистрироваться в качестве приюта для животных, тем самым "запрещая латвийскому обществу проявлять гуманность и неравнодушие".

Галерея с акции

"Не допустим ограничений на оказание помощи животным, которые зависят от нас, от нашего сострадания", - призывает Паэглите.

Представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс сообщил, что самоуправление дало разрешение на проведение пикета Zanimal Hope, в котором, как планируется, примут участие 100 человек.

Видео с акции

Как сообщалось, в мае Сейм концептуально одобрил поправки к закону о защите животных, которые предусматривают разработку новых требований к содержанию домашних животных, условиям их разведения, расширяют полномочия госорганов по возбуждению дел об административных правонарушениях в случае нарушения правил содержания и защиты животных.