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Трансляция ⟩ Сейм отстранил Смилтенса от должности спикера, но никак не может выбрать нового

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rus.tvnet.lv LETA
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Заседание Сейма
Заседание Сейма Фото: Zane Bitere/LETA
  • В первом туре голосования спикера избрать не удалось
  • "Новое Единство" не поддержит кандидатуру Кутриса на пост спикера Сейма

В среду, 20 сентября, Сейм на внеочередном заседании принял решение об отстранении от должности спикера парламента Эдварда Смилтенса (ОС). В повестке дня планируется принять решение о назначении нового спикера.

За отзыв Смилтенса проголосовали 52 депутата, против - 25.

В первом туре голосования не удалось избрать спикера Сейма

В первом туре голосования Сейму не удалось избрать нового спикера парламента. На этот пост были выдвинуты два кандидата - депутат Сейма Гунар Кутрис (Союз зеленых и крестьян) и бывший министр охраны среды и регионального развития, депутат Сейма Марис Спринджукс ("Объединенный список").

В голосовании приняли участие 88 депутатов. Действительными были признаны 85 бюллетеней. 36 депутатов проголосовали против всех кандидатов.

За Кутриса проголосовали 26 депутатов, против - 59. За Спринджукса проголосовали 23 депутата, против - 62. Кандидатуру Спринджукса выдвинул бывший спикер Эдвард Смилтенс ("Объединенный список"), который сегодня был смещен с должности.

Партнеры по коалиции ждут от СЗК оценки соответствия кандидатуры Кутриса на пост спикера Сейма.

Что не так с Кутрисом?

Ранее на этой неделе Кутрис в передаче Латвийского радио "В точке пересечения" заявил, что, если бы ему пришлось развивать экономику Латвии, то он "обязательно пригласил бы на какое-нибудь совещание латвийских миллионеров, независимо от того, обвиняемые они или осужденные, и поговорил бы с ними". Также Кутрис сказал, что считает бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса хорошим хозяином.

​Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") потребовала от Кутриса извинений перед общественностью за его высказывания, которые он и принес, но уже через несколько часов повторил вызвавшие недоумение заявления в эфире Латвийского телевидения.

По имеющейся в распоряжении агентства LЕТА неофициальной информации, "Новое Единство" и "Прогрессивные" недовольны высказываниями Кутриса и ждут от СЗК действий по оценке его кандидатуры. "Заявления Кутриса в СМИ неприемлемы для "Прогрессивных"", - заявил представитель партии Андрис Шуваев.

Лидер фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис сообщил, что утром планировалось короткое заседание фракции для обсуждения сложившейся ситуации. Премьер-министр в программе 900 sekundes на телеканале TV3 сказала, что в данной ситуации рассчитывает на то, что СЗК сумеет решить, что лучше для общества и есть ли у него более подходящая кандидатура на пост спикера Сейма.

СЗК все еще за Кутриса

Фракция Союза зеленых и крестьян (СЗК) не изменила своего решения о выдвижении Гунара Кутриса на пост спикера Сейма, сообщил агентству LЕТА председатель фракции СЗК Виктор Валайнис. Как руководитель фракции СЗК Валайнис сегодня официально выдвинул кандидатуру Кутриса на этот пост.

Отвечая на вопрос об обеспокоенности общественности высказываниями кандидата в спикеры, Валайнис пообещал, что СЗК сделает все, чтобы восстановить доверие общества к Сейму.

"Новое Единство" не поддержит кандидатуру Кутриса на пост спикера Сейма

"Новое Единство" на голосовании в Сейме не поддержит кандидатуру Кутриса на пост спикера, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LЕТА неофициальная информация.

"Новое Единство" не поддержит и второго кандидата на этот пост - депутата Мариса Спринджукса ("Объединенный список").

Сейм восстановил депутатские мандаты бывшим министрам

Сейм восстановил депутатские мандаты бывших министров ушедшего в отставку правительства Кришьяниса Кариньша.

Восстановлен мандат Раймонда Чударса ("Новое Единство"), Илзе Индриксоне (Национальное объединение), Мариса Кучинскиса ("Объединенный список"), Инары Мурниеце (Национальное объединение), Науриса Пунтулиса (Национальное объединение), Мариса Спринджукса ("Объединенный список"), Дидзиса Шмитса ("Объединенный список") и Яниса Витенбергса (Национальное объединение), которые ранее сложили мандаты, став министрами в правительстве Кариньша.

Из-за этих изменений свою работу в 14-м Сейме завершат Иева Бранте (ОС), Нормунд Дзинтарс (НО), Арнолдс Ятниекс (НО), Юргис Клотиньш (НО), Гирт Лапиньш (НО), Эдгар Путра (ОС) и Андрей Свиланс (ОС).

Как сообщалось, на прошлой неделе большинством Сейма был одобрен состав Кабинета министров во главе с Эвикой Силиней (НЕ), который представляют НЕ, Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивных".

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