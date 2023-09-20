Трансляция ⟩ Сейм отстранил Смилтенса от должности спикера, но никак не может выбрать нового

В первом туре голосования Сейму не удалось избрать нового спикера парламента. На этот пост были выдвинуты два кандидата - депутат Сейма Гунар Кутрис (Союз зеленых и крестьян) и бывший министр охраны среды и регионального развития, депутат Сейма Марис Спринджукс ("Объединенный список").

За Кутриса проголосовали 26 депутатов, против - 59. За Спринджукса проголосовали 23 депутата, против - 62. Кандидатуру Спринджукса выдвинул бывший спикер Эдвард Смилтенс ("Объединенный список"), который сегодня был смещен с должности.

Что не так с Кутрисом?

Ранее на этой неделе Кутрис в передаче Латвийского радио "В точке пересечения" заявил, что, если бы ему пришлось развивать экономику Латвии, то он "обязательно пригласил бы на какое-нибудь совещание латвийских миллионеров, независимо от того, обвиняемые они или осужденные, и поговорил бы с ними". Также Кутрис сказал, что считает бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса хорошим хозяином.

​Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") потребовала от Кутриса извинений перед общественностью за его высказывания, которые он и принес, но уже через несколько часов повторил вызвавшие недоумение заявления в эфире Латвийского телевидения.

По имеющейся в распоряжении агентства LЕТА неофициальной информации, "Новое Единство" и "Прогрессивные" недовольны высказываниями Кутриса и ждут от СЗК действий по оценке его кандидатуры. "Заявления Кутриса в СМИ неприемлемы для "Прогрессивных"", - заявил представитель партии Андрис Шуваев.

Лидер фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис сообщил, что утром планировалось короткое заседание фракции для обсуждения сложившейся ситуации. Премьер-министр в программе 900 sekundes на телеканале TV3 сказала, что в данной ситуации рассчитывает на то, что СЗК сумеет решить, что лучше для общества и есть ли у него более подходящая кандидатура на пост спикера Сейма.