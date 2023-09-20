Видео ⟩ Неосторожный водитель стал причиной аварии трех авто в Межциемсе

Очевидец прислал порталу TVNET видео аварии в Межциемсе. Журналисты связались с Госполицией, чтобы узнать больше об этом происшествии.
Видео аварии
Очевидец рассказал, что авария произошла на пересечении улиц Бикерниеку и Иерикю. "Утренние рижские пробки и невнимательность водителя Mercedes привели к тому, что три машины оказались разбиты. По крайней мере, никто не пострадал", - рассказал очевидец.
На видео видно, как автомобиль Volvo едет по главной дороге, как вдруг со стороны улицы Иерикю начинает движение Mercedes. В результате неожиданного маневра произошло ДТП. Mercedes врезался в бок Volvo, который, в свою очередь, задел другую машину, чей водитель ждал момента, чтобы повернуть.
В Государственной полиции порталу TVNET сообщили, что 19 сентября, около 8:40 утра в Риге, на пересечении улиц Бикерниеку и Иерикю, произошло столкновение трех автомобилей - Volvo, Mercedes-Benz и Seat".
В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. В Госполиции выясняют обстоятельства происшествия.
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