Госконтроль: государство не обеспечивает раннего выявления рака и компенсацию лекарств

Предпринимаемые Министерством здравоохранения меры не обеспечивают раннего выявления онкологических заболеваний и компенсации необходимых пациентам лекарств, свидетельствует проведенная Государственным контролем ревизия диагностики и лечения онкологических заболеваний в Латвии.
Госконтроль отмечает, что государственная политика в этой области оказывает существенное влияние на показатели здоровья населения, которые в течение длительного времени не улучшаются, хотя эта область здравоохранения является одной из приоритетных в стране.
Список компенсируемых лекарств для лечения онкологических заболеваний лишь частично соответствует международным клиническим рекомендациям, и только для части диагнозов обеспечивается финансируемая государством базовая терапия и непрерывность лечения, подчеркивает Госконтроль.
Раннее выявление онкологических заболеваний имеет решающее значение для успешного лечения, однако с 2017 года доля онкологических заболеваний, выявленных на ранних стадиях, не увеличилась. Раннее выявление может быть достигнуто путем регулярных ежегодных профилактических осмотров у семейных врачей и скрининга, при этом при малейших подозрениях необходимо ускорить дальнейшее обследование с помощью так называемого зеленого коридора.
Как отмечает Госконтроль, ежегодный профилактический осмотр у семейных врачей - первая упущенная возможность ранней диагностики онкологических заболеваний. Семейные врачи обязаны раз в год проводить профилактический осмотр, который полностью покрывается из государственного бюджета, однако в период с 2017 по 2021 год в среднем только 14% взрослых прошли такой осмотр, и с каждым годом эта доля снижается.
Вторая неиспользуемая возможность - скрининг для раннего выявления онкологических заболеваний. В Латвии проводятся четыре вида скрининга рака - шейки матки, молочной железы, кишечника и простаты. Хотя анализ полученных в ходе аудита данных подтверждает очевидный факт, что раннее выявление рака чаще происходит у пациентов, которые уже проходили скрининг, отклик населения на скрининг невысок - значительно ниже запланированного Минздравом и рекомендованного европейскими органами.
О критически недостаточном участии населения в скрининге свидетельствует и тот факт, что лишь небольшая часть пациентов с диагностированным раком ранее проходила скрининг.
По мнению Госконтроля, меры Минздрава по работе с целевыми группами носят пассивный и формальный характер. Бумажные приглашения на скрининг являются устаревшим инструментом, а семейные врачи недостаточно обращаются к пациентам и не мотивируют их на прохождение скрининга.
Например, 15% семейных врачей не выдали ни одного набора для тестирования на рак кишечника, то есть их не получили около 56 000 пациентов. Также никто не проверяет, действительно ли целевые группы получили приглашение на скрининг.
Госконтроль также отмечает, что скрининг не имеет смысла и не достигает своей цели, если при малейших подозрениях оперативно не проводятся дальнейшие обследования и лечение. Единой процедуры информирования пациентов о результатах скрининга не существует - информирование о результатах оставлено на усмотрение каждого медицинского учреждения, и, если более настойчивые пациенты выясняют результаты сами, то другие могут остаться без ответа, не осознавая рисков.
Согласно заключению Госконтроля, "зеленый коридор" в реальности также не работает. Он был введен в 2016 году для того, чтобы пациенты с подозрением на онкологическое заболевание могли получить необходимые для диагностики медицинские услуги за счет государства в приоритетном порядке - вне общей очереди и в срок не более 10 рабочих дней.
Однако только 25% пациентов получили эти услуги в течение 10 рабочих дней, а среднее время от визита к семейному врачу до постановки диагноза составляет 195 дней вместо планируемых 65 дней, или в три раза больше.
Несмотря на то, что онкология является одним из приоритетных направлений здравоохранения, Минздрав не планирует финансирование для компенсации лекарств в соответствии с потребностями онкологических больных, и ни Минздрав, ни онкологические больные не могут рассчитывать на стабильное дополнительное финансирование в долгосрочной перспективе. План по улучшению медицинского обслуживания в области онкологии на 2022-2024 годы также не обеспечен финансированием в полном объеме.
При этом, как указал Госконтроль, цены на компенсируемые лекарства для лечения онкологических заболеваний в Латвии - самые высокие в Балтии, так как к цене производителя добавляется наценка оптовой фирмы и аптеки и применяется PVN в размере 12%.
Например, для препарата Tafinlar наценка оптовика и аптеки с учетом PVN составляет 12% от конечной цены, тогда как в Эстонии и Литве - соответственно 8% и 5%. Таким образом, конечная цена препарата в Латвии на 271 евро больше, чем в Эстонии, и на 529 евро больше, чем в Литве.
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