Задержка российский пенсий: посольство РФ обещает найти решение

Как сообщили агентству LETA в МИД, представителю российского посольства было указано на своевременное невыполнение российской стороной договорных обязательств по этому вопросу. По этой причине латвийская сторона проинформировала тех жителей Латвии, которые получают российские пенсии, что очередной платеж задержался, так как из России не поступили предназначенные для этого денежные средства.

Российскую сторону призвали дать разъяснение, почему сложилась такая ситуация, а также найти решение проблемы. Зыков был проинформирован, что в этой связи МИД направил ноту в МИД РФ.

Представитель России признал, что выплата пенсий задержалась, и сообщил, что российская сторона сейчас ищет способы решения проблемы.

Как следует из сообщения, размещенного на веб-сайте посольства России в Латвии, Фонд пенсионного и социального страхования РФ своевременно отправил предназначенные для граждан России деньги в середине августа.

"Однако по неизвестным причинам эта сделка еще не одобрена банком-корреспондентом, [и] средства Латвийской стороны не достигли", - сказано в сообщении.

В посольстве отмечают, что сейчас уполномоченный банк РФ сотрудничает с банком-корреспондентом для разрешения этой ситуации.

Как сообщалось ранее, выплата российских пенсий за третий квартал текущего года задержится в связи с тем, что из Фонда пенсионного и социального страхования РФ не получены денежные средства, сообщили агентству LETA в Министерстве благосостояния.