Определились финалисты Кубка Латвии по футболу

"Рига" в полуфинале Кубка Латвии на стадионе "Сконто" обыграла "Лиепаю" со счётом 2:1.

Футболисты "Риги" вышли вперёд на 41-й минуте благодаря голу Марко Регжи, который отличился после розыгрыша углового. В конце первого тайма лиепайчане сравняли счёт - автором гола стал украинец Юрий Мате. На 90+4-й минуте в ворота "Лиепаи" был назначен 11-метровый, который уверенно реализовал костариканец Антони Контрерас.

В другом полуфинале RFS в гостях обыграл "Тукумс" - 3:1. Голами в составе победилетей отметились Исмаэль Диоманде, Адам Мархиев и Седрик Куадио. У "Тукумса" единственный гол на счету Артура Кранцманиса.

Финал Кубка Латвии по футболу состоится 25 октября.