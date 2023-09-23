На чемпионате мира по баскетболу, который с 25 августа по 10 сентября проходил в Индонезии, Японии и на Филиппинах, сборная Латвии заняла 5-е место, обыграв на турнире несколько именитых команд.

К сожалению, латвийской сборной на чемпионате мира не смог помочь Кристап Порзиньгис, который не стал рисковать из-за того, что не полностью оправился от травмы. В связи с этим в интернете не утихали споры на тему того, как далеко могла бы зайти сборная, если бы в её составе был самый звёздный баскетболист cnhfys.

"Не знаю. Было бы по-другому. Я думаю, мы были бы лучшей командой с Кристапом, потому что когда он играет, все остальные тоже становятся лучше. Я когда играл с Кристапом, то знал, что очень легко играть в защите и в нападении", - рассказал Дайрис Бертанс в программе "Мне только спросить".

Дайрис Бертанс Фото: Juris Lisovs/TVNET