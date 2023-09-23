В студии RUS TVNET побывал капитан сборной Латвии по баскетболу Дайрис Бертанс, который рассказал о выступлении команды на недавно завершившимся чемпионате мира, где латвийские баскетболисты сенсационно заняли 5-е место.
На чемпионате мира по баскетболу, который с 25 августа по 10 сентября проходил в Индонезии, Японии и на Филиппинах, сборная Латвии заняла 5-е место, обыграв на турнире несколько именитых команд.
К сожалению, латвийской сборной на чемпионате мира не смог помочь Кристап Порзиньгис, который не стал рисковать из-за того, что не полностью оправился от травмы. В связи с этим в интернете не утихали споры на тему того, как далеко могла бы зайти сборная, если бы в её составе был самый звёздный баскетболист cnhfys.
"Не знаю. Было бы по-другому. Я думаю, мы были бы лучшей командой с Кристапом, потому что когда он играет, все остальные тоже становятся лучше. Я когда играл с Кристапом, то знал, что очень легко играть в защите и в нападении", - рассказал Дайрис Бертанс в программе "Мне только спросить".
Неудивительно, что когда Порзиньгис играет за сборную, то он становится центральной фигурой, всё идёт через него, все говорят только о нём, а команда немного уходит на второй план. Не было бы это проблемой, учитывая, что на чемпионате мира сборная Латвии была в первую очередь командой?
"У нас в сборной вообще не было каких-то персональных амбиций и эго. Всё делали для команды. И если бы Кристап играл, тогда каждый бы понял своё место и роль в команде. Думаю, мы были чуть-чуть другой командой, но всё равно командой", - сказал капитан сборной.
Дайрис Бертанс выступает за сборную Латвии больше 13 лет и провёл за команду свыше 130 матчей.
- Это лучший состав сборной, за которую ты играл, или нельзя так сравнивать?
- Думаю, нельзя так сравнивать, потому что в 2017 году мы тоже отлично играли и был хороший турнир Евробаскет. Тогда мы тоже попали в четвертьфинал на будущих чемпионов, как сейчас с Германией. Так что очень трудно сказать... Это была очень хорошая команда. Там тоже Кристап играл, все были помоложе. Думаю, мои лучшие годы тоже тогда были. Но сейчас после турнира я бы сказал... Ну да, 5-е место в мире! Это самая лучшая команда.
Полное интервью с Дайрисом Бертансом выйдет 26 сентября!
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