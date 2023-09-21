4 кг кокаина. Дело арестованного на Ямайке латвийца: что известно на данный момент?

30-летнего латвийца арестовали в международном аэропорту имени Нормана Мэнли в Кингстоне, Ямайка, откуда он планировал вылететь в Великобританию.

Сразу после инцидента в социальных сетях была опубликована просьба к властям Латвии принять участие в решении ситуации. Друзья и родственники мужчины заявили, что знакомый попросил его отвезти в Великобританию посылку с ромом, и коробку, в которой должна быть бутылка, он якобы получил в аэропорту, тогда как ее истинное содержимое не было известно.

Обвиняемым - 30-летнему гражданину Латвии и 32-летней сотруднице аэропорта Терике Мильвуде - предъявлено обвинение в попытке вывоза кокаина. Латвийца обвинили в хранении, сбыте и попытке вывоза кокаина.