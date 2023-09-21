4 кг кокаина. Дело арестованного на Ямайке латвийца: что известно на данный момент?

10 марта этого года в аэропорту Ямайки был арестован гражданин Латвии, которого заподозрили в попытке вывезти из страны кокаин. Обвиняемый был удивлен произошедшим, заявив, что к нему попала чужая посылка. Что известно на данный момент?
30-летнего латвийца арестовали в международном аэропорту имени Нормана Мэнли в Кингстоне, Ямайка, откуда он планировал вылететь в Великобританию.
Сразу после инцидента в социальных сетях была опубликована просьба к властям Латвии принять участие в решении ситуации. Друзья и родственники мужчины заявили, что знакомый попросил его отвезти в Великобританию посылку с ромом, и коробку, в которой должна быть бутылка, он якобы получил в аэропорту, тогда как ее истинное содержимое не было известно.
Обвиняемым - 30-летнему гражданину Латвии и 32-летней сотруднице аэропорта Терике Мильвуде - предъявлено обвинение в попытке вывоза кокаина. Латвийца обвинили в хранении, сбыте и попытке вывоза кокаина.
По информации суда, у мужчины обнаружено 4,4 килограмма этого вещества. Обвиняемый заявил, что ему, вероятно, дали не ту посылку, - заявил в суде адвокат. Гражданину Латвии был установлен залог в размере двух миллионов ямайских долларов (около 12 тыс. евро) при условии, что он вернет проездные документы и останется по адресу на Ямайке, уведомив об этом полицию и ежедневно отмечаясь там.
Обвиняемую сотрудницу службы безопасности аэропорта отпустили под залог в размере 500 тысяч ямайских долларов (около 3 тыс. евро) при условии, что она также сдаст необходимые проездные документы и будет отмечаться в полиции три раза в неделю.
В марте в латвийской полиции агентству LETA сообщили, что ведомству "нечего комментировать" в отношении этого гражданина. В свою очередь, почетный консул Латвии посетил задержанного и убедился, что условия в СИЗО удовлетворительные.
Сейчас известно, что 9 января следующего года обвиняемым придется вернуться в окружной суд Кингстона и Сент-Эндрю, чтобы предстать перед судом.
Дата судебного заседания была назначена по предложению латвийских адвокатов. Представители просили суд назначить более раннюю дату, принимая во внимание "деликатный" характер иммиграционного статуса латвийца.
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