Министр рассказал, от чего зависит успех экономики Латвии

Он отметил, что в первую очередь следует решить вопрос доступности рабочей силы, а также вопрос, связанный с привлечением финансирования.

Министр добавил, что в Латвии действует финансовое учреждение развития Altum, которое предлагает 42 программы для развития народного хозяйства. "Их следует совершенствовать, чтобы они способствовали экспорту, экспорту с высокой добавленной стоимостью", - подчеркнул он.

Кроме того, Валайнис отметил, что в Латвии необходимо улучшить правовую среду и работать над сокращением бюрократии.

"Эти вещи, которые я только что назвал, не требуют бюджетных вложений. Они требуют выполнения работы", - сказал Валайнис, подытожив, что при выполнении указанных задач экономика Латвии переживет определенный подъем.