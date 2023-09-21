Министр рассказал, от чего зависит успех экономики Латвии

В основе прорыва Латвийской экономики - повышение доступности рабочей силы и финансирования, а также улучшение правовой среды и сокращение бюрократии, заявил в четверг в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3 министр экономики Виктор Валайнис.
Он отметил, что в первую очередь следует решить вопрос доступности рабочей силы, а также вопрос, связанный с привлечением финансирования.
Министр добавил, что в Латвии действует финансовое учреждение развития Altum, которое предлагает 42 программы для развития народного хозяйства. "Их следует совершенствовать, чтобы они способствовали экспорту, экспорту с высокой добавленной стоимостью", - подчеркнул он.
Кроме того, Валайнис отметил, что в Латвии необходимо улучшить правовую среду и работать над сокращением бюрократии.
"Эти вещи, которые я только что назвал, не требуют бюджетных вложений. Они требуют выполнения работы", - сказал Валайнис, подытожив, что при выполнении указанных задач экономика Латвии переживет определенный подъем.
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