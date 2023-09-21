Чт, 21.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Министр рассказал, от чего зависит успех экономики Латвии

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Виктор Валайнис
Виктор Валайнис Фото: Edijs Pālens/LETA

В основе прорыва Латвийской экономики - повышение доступности рабочей силы и финансирования, а также улучшение правовой среды и сокращение бюрократии, заявил в четверг в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3 министр экономики Виктор Валайнис.

Он отметил, что в первую очередь следует решить вопрос доступности рабочей силы, а также вопрос, связанный с привлечением финансирования.

Министр добавил, что в Латвии действует финансовое учреждение развития Altum, которое предлагает 42 программы для развития народного хозяйства. "Их следует совершенствовать, чтобы они способствовали экспорту, экспорту с высокой добавленной стоимостью", - подчеркнул он.

Кроме того, Валайнис отметил, что в Латвии необходимо улучшить правовую среду и работать над сокращением бюрократии.

"Эти вещи, которые я только что назвал, не требуют бюджетных вложений. Они требуют выполнения работы", - сказал Валайнис, подытожив, что при выполнении указанных задач экономика Латвии переживет определенный подъем.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх