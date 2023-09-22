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Кристин Таттар - эстонка, которая дважды подряд стала чемпионкой мира по диск-гольфу

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Знакомьтесь, Кристин Таттар - самая успешная диск-гольфистка Эстонии за всё время, которая в 2022 году впервые стала чемпионкой мира по диск-гольфу среди женщин.

Диск-гольф - индивидуальный вид спорта с диском, где игроки, соревнуясь, пытаются пройти отрезки дистанции за наименьшее количество бросков диска.

Впервые Кристин стала чемпионкой мира в 2022 году, а этим летом эстонка второй раз подряд стала лучшей на планете и вплотную приблизилась к историческому достижению.

В новой рейтинговой таблице PDGA (Профессиональная федерация диск-гольфа) её рейтинг достиг 999 баллов - по сравнению с прошлым месяцем он вырос на пять очков. До столь высоких показателей не поднималась еще ни одна диск-гольфистка мира.

Также Таттар теперь совсем близка к магическому показателю мирового рейтинга PDGA - 1000. Эта цифра была до сих пор по силам лишь играющим на высшем уровне спортсменам-мужчинам.

31-летняя уроженка Пярну имеет шанс преодолеть магический предел уже в октябре, когда будет составлена ​​новая таблица. Ко всему прочему следует добавить, что этим летом Таттар победила на чемпионате Европы, который проходил в Таллинне.

По данным Федерации диск-гольфа (PDGA) Таттар на протяжении своей карьеры заработала почти 193 000 долларов. В 2021 году она заключила контракт с крупнейшим производителем дисков, компанией Latitude, сроком на четыре года, который принес эстонке еще 500 000 долларов.

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