Кристин Таттар - эстонка, которая дважды подряд стала чемпионкой мира по диск-гольфу

Диск-гольф - индивидуальный вид спорта с диском, где игроки, соревнуясь, пытаются пройти отрезки дистанции за наименьшее количество бросков диска.

Впервые Кристин стала чемпионкой мира в 2022 году, а этим летом эстонка второй раз подряд стала лучшей на планете и вплотную приблизилась к историческому достижению.

В новой рейтинговой таблице PDGA (Профессиональная федерация диск-гольфа) её рейтинг достиг 999 баллов - по сравнению с прошлым месяцем он вырос на пять очков. До столь высоких показателей не поднималась еще ни одна диск-гольфистка мира.

Также Таттар теперь совсем близка к магическому показателю мирового рейтинга PDGA - 1000. Эта цифра была до сих пор по силам лишь играющим на высшем уровне спортсменам-мужчинам.

31-летняя уроженка Пярну имеет шанс преодолеть магический предел уже в октябре, когда будет составлена ​​новая таблица. Ко всему прочему следует добавить, что этим летом Таттар победила на чемпионате Европы, который проходил в Таллинне.