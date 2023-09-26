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Дайрис Бертанс - эмоции после ЧМ, травма, сын по стопам отца и завершение карьеры

Саша Пилат rus.tvnet.lv
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Гостем программы "Мне только спросить" стал капитан сборной Латвии по баскетболу Дайрис Бертанс, который только что вернулся с чемпионата мира, где латвийские баскетболисты завоевали 5-е место.

Сегодня в выпуске:

  • Об эмоциях после чемпионата мира
  • Сборная Латвии могла добиться большего на турнире?
  • Матч, который больше всего запомнился
  • Об Азии и сувенирах
  • Артур Жагарс - открытие чемпионата мира. Или нет?
  • С Порзиньгисом было бы лучше?
  • Пролёт над Ригой и встреча у Памятника Свободы
  • Что не так с латвийскими футболистами?
  • Сын и его увлечение баскетболом
  • Как планирует завершить карьеру?

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