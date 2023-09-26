Дайрис Бертанс - эмоции после ЧМ, травма, сын по стопам отца и завершение карьеры

Гостем программы "Мне только спросить" стал капитан сборной Латвии по баскетболу Дайрис Бертанс, который только что вернулся с чемпионата мира, где латвийские баскетболисты завоевали 5-е место.
Сегодня в выпуске:
- Об эмоциях после чемпионата мира
- Сборная Латвии могла добиться большего на турнире?
- Матч, который больше всего запомнился
- Об Азии и сувенирах
- Артур Жагарс - открытие чемпионата мира. Или нет?
- С Порзиньгисом было бы лучше?
- Пролёт над Ригой и встреча у Памятника Свободы
- Что не так с латвийскими футболистами?
- Сын и его увлечение баскетболом
- Как планирует завершить карьеру?
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