Хоккеист Задоров: Понимаю, что после этого интервью не смогу вернуться в Россию

Российский хоккейный защитник Никита Задоров, много лет игравший в хоккей в Северной Америке, в интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю рассказал, что он против войны России в Украине и не поддерживает руководство страны, в том числе Владимира Путина. Он осознает, что больше не сможет вернуться в Россию.
28-летний Задоров осуждает нападение России на Украину и является одним из редких спортсменов, который заявляет об этом открыто. Он не поддерживает политический курс Кремля и Путина.
В двухчасовом интервью, опубликованном на YouTube-канале блогера, Задоров рассказывает о своей жизни, своих политических взглядах, Telegram-чате, созданном звездами российского хоккея вскоре после 24 февраля 2022 года, когда российская армия напала на Украину, влияние пропаганды и многое другое.
В конце интервью Задоров соглашается со словами Дудя, что после его нелестных для российской элиты и части российского общества заявлений его путь обратно в Россию в ближайшее время уже невозможен. Через пару лет хоккейный защитник надеется получить гражданство США.
"Я считаю, что те вещи, о которых я говорю, может быть, научат или покажут, или откроют нашему молодому поколению глаза", - сказал хоккеист. Он добавил: "Надеюсь, что другие молодые ребята и хоккеисты тоже на это посмотрят и не будут бояться высказывать свою позицию. Я думаю, что это единственная дорога к демократии в нашей стране. Чтобы люди не боялись высказываться. Я понимаю, что в России это тяжело делать, если там находишься, это контролируется и пресекается, плохие последствия", - сказал спортсмен, добавив, что высказываться могут те, кто любят Россию, но не находятся там сейчас.
Задоров допускает, что может никогда не вернуться в Россию. Но надеется, что этого не произойдет и что через какое-то время власть сменится и Россия станет демократической страной. Также он не исключает, что после завершения хоккейной карьеры из любви к своей стране может пойти в политику, чтобы изменить ситуацию к лучшему.
Через пару дней после начала войны Задоров разместил в своем аккаунте в Instagram снимок, на котором красными буквами на черном фоне написано No War ("Нет войне").
Задоров подчеркивает, что у него нет претензий к российскому государству, а есть претензии к тому, как страна управляется и какова направленность политической элиты.
Задоров представлял в НХЛ "Баффало Сэйбрз", "Колорадо Эвеланш", "Чикаго Блэкхокс" и "Калгари Флэймз", где он сыграет и в следующем сезоне.
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