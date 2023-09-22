Хоккеист Задоров: Понимаю, что после этого интервью не смогу вернуться в Россию

"Я считаю, что те вещи, о которых я говорю, может быть, научат или покажут, или откроют нашему молодому поколению глаза", - сказал хоккеист. Он добавил: "Надеюсь, что другие молодые ребята и хоккеисты тоже на это посмотрят и не будут бояться высказывать свою позицию. Я думаю, что это единственная дорога к демократии в нашей стране. Чтобы люди не боялись высказываться. Я понимаю, что в России это тяжело делать, если там находишься, это контролируется и пресекается, плохие последствия", - сказал спортсмен, добавив, что высказываться могут те, кто любят Россию, но не находятся там сейчас.