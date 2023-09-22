Легендарной теннисистке, потерявшей миллионы, грозит тюрьма

Бывшую звезду испанского тенниса Аранчу Санчес-Викарио, которая когда-то была первой ракеткой WTA и выиграла четыре титула Большого шлема, обвиняют в налоговом мошенничестве в крупном размере. Ей грозит тюремное заключение.
Как сообщает агентство Reuters, 51-летняя Санчес-Викарио может попасть за решетку вместе со своим бывшим мужем Хосепом Сантаканой. Как сообщается, пара задолжала в качестве налогов 7,6 млн евро, но скрывает свои активы, чтобы не выплачивать долг.
Санчес-Викарио в суде заявила, что все финансовые дела доверила мужу, а про мошенничество не знала.
Паре, которая развелась в 2019 году, грозит до четырех лет тюрьмы и иск о возмещении ущерба в размере миллиона евро.
"Я делала то, что он мне говорил, потому что я теннисистка, у меня нет никаких знаний об активах, компаниях или чем-то еще. Я доверила все свои средства мужу, - заявила Аранча Санчес-Викарио в зале суда со слезами. - У меня нет денег, чтобы содержать своих детей, и мне приходится полагаться только на финансовую поддержку своих друзей".
Она добавила, что она уже выплатила 1,9 млн евро и на данный момент половина заработанного направлена непосредственно на погашение долгов.
Arantxa Sanchez Vicario is accused of hiding assets to avoid $8.14 million in debt.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 16, 2023
She was crying during her trial in Barcelona:
“I did what he told me to do, because I am a tennis player, I have no knowledge of assets or companies or anything. I trusted my husband.” pic.twitter.com/naWqAEOJQX
Бывшая теннисистка, выигравшая в общей сложности десять титулов "Большого шлема" в одиночном и парном разряде в девяностые годы, призналась, что оказалась в очень сложной ситуации. В интервью газете El Pais Санчес-Викарио рассказала, что ее самой большой ошибкой было влюбиться и довериться бывшему мужу.
За свою 18-летнюю профессиональную карьеру в копилке испанки 29 титулов в одиночном и 67 в парном разрядах. Четыре раза Санчес-Викарио была чемпионкой турниров "Большого шлема" - "Ролан Гарроса" (1989, 1994, 1998 годов) и US Open (1994 год), а в составе сборной Испании шесть раз выиграла Кубок Федерации.
На Олимпиадах она по два раза становилась серебряным и бронзовым призером. Карьеру она завершила в 2002 году, а в 2007-м она была включена в Международный зал теннисной славы.
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