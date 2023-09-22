Легендарной теннисистке, потерявшей миллионы, грозит тюрьма

"Я делала то, что он мне говорил, потому что я теннисистка, у меня нет никаких знаний об активах, компаниях или чем-то еще. Я доверила все свои средства мужу, - заявила Аранча Санчес-Викарио в зале суда со слезами. - У меня нет денег, чтобы содержать своих детей, и мне приходится полагаться только на финансовую поддержку своих друзей".