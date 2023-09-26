Бауска планирует стать важным игроком в бизнесе логистики в Балтии

Бауска – город на перекрестке путей, каждый день территорию края пересекают тысячи тонн транзитных грузов из Польши, стран Балтии и Европы. Особое месторасположение города и традиции бизнеса легли с основу масштабного проекта – Парка индустрии и логистики в Бауске.
Достоинства Парка индустрии и логистики в Бауске главным образом связаны с географическим расположением парка и возможностью гибко предоставить земельные площади для нужд инвесторов.
Что такое BILP
Бауска известна как самоуправление с высокой добавочной стоимостью, которое поддерживает развитие бизнеса. Географическое положение города, традиции бизнеса и поддержка самоуправления создают обстоятельства, которые способствуют стремительному развитию предпринимательства в регионе. Поэтому развитие Парка индустрии и логистики в Бауске (BILP) – это логичный следующий шаг, который укрепит статус региона как центра бизнеса и логистики балтийского масштаба. Общая площадь BILP составляет 105 га.
Земельный участок оснащен всеми инженерно-техническими коммуникациями и коммуникациями связи, проложены подъездные пути, доступно подключение газа. В Парке индустрии и логистики в Бауске предпринимателям предлагаются земельные участки от1 га до 40 га для долгосрочной аренды с выгодными условиями, к тому же самоуправление открыто для переговоров с потенциальными инвесторами о создании дополнительно необходимой инфраструктуры. Первым обитателем BILP стал Международный комплекс для дальнобойщиков с автостоянкой для грузовиков, проектом ресторана и гостиницы.
Логистика – стратегический приоритет региона
Руководитель отдела планирования и развития самоуправления Бауского края Илзе Тийоне (Ilze Tijone) обращает внимание, что в стратегии долгосрочного развития Земгальского планового региона на 2015-2030 гг. транспорт и логистика определены как один из приоритетов, чтобы укрепить конкурентоспособность Земгальского региона как на национальном, так и на международном уровне.
В плане развития ареала Рижской метрополии, куда входит и Бауский край, определены три направления развития инфраструктуры путей сообщения, в том числе развитие сети международного и межрегионального транспорта, т. е. развитие железной дороги Rail Baltica/Via Baltica и автодорог, соединений межрегионального автобусного сообщения для более быстрого передвижения между Ригой и центрами соседних регионов. Это важно при рассмотрении возможностей логистики рабочей силы и ресурсов.
Самоуправление, дружелюбное к бизнесу
Каждый предприниматель знает, что хорошее сотрудничество с самоуправлением является важным аргументом при выборе региона, в который инвестировать. В Бауском крае знают: предпринимательство является одной из важнейших предпосылок долгосрочного развития самоуправлений и способствует росту уровня жизни. Илзе Тийоне подчеркивает: «Самоуправление Бауского края понимает вклад предпринимательства и ценит вклад этой отрасли в развитие края. При образовании нового края мы объединили весь положительный опыт, который был в каждом самоуправлении».
Что предприниматели говорят о потенциале развития BILP
Руководитель SIA VISSA Александр Петрашс
У Парка индустрии и логистики в Бауске большое будущее, особенно когда будут сооружены обводная дорога и Rail Baltica.
Член правления SIA Bauskas alus Нил Казакс
Расположение Бауски и доступная инфраструктура несомненно раскрывают широкие возможности в логистике.
Член правления SIA KIK Asset Management Каспарс Казакс
Не вижу причин, по которым в Парке индустрии и логистики в Бауске не будет развития.
Настоящая публикация осуществлена при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках проекта LVIII-068 SMEPRO 2. Полную ответственность за ее содержание несет Муниципалитет Бауского края и публикация может не отражать мнение Европейского Союза.