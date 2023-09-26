Бауска планирует стать важным игроком в бизнесе логистики в Балтии

Логистика – стратегический приоритет региона

Руководитель отдела планирования и развития самоуправления Бауского края Илзе Тийоне (Ilze Tijone) обращает внимание, что в стратегии долгосрочного развития Земгальского планового региона на 2015-2030 гг. транспорт и логистика определены как один из приоритетов, чтобы укрепить конкурентоспособность Земгальского региона как на национальном, так и на международном уровне.

В плане развития ареала Рижской метрополии, куда входит и Бауский край, определены три направления развития инфраструктуры путей сообщения, в том числе развитие сети международного и межрегионального транспорта, т. е. развитие железной дороги Rail Baltica/Via Baltica и автодорог, соединений межрегионального автобусного сообщения для более быстрого передвижения между Ригой и центрами соседних регионов. Это важно при рассмотрении возможностей логистики рабочей силы и ресурсов.

Фото: Elita Priedniece

Самоуправление, дружелюбное к бизнесу

Каждый предприниматель знает, что хорошее сотрудничество с самоуправлением является важным аргументом при выборе региона, в который инвестировать. В Бауском крае знают: предпринимательство является одной из важнейших предпосылок долгосрочного развития самоуправлений и способствует росту уровня жизни. Илзе Тийоне подчеркивает: «Самоуправление Бауского края понимает вклад предпринимательства и ценит вклад этой отрасли в развитие края. При образовании нового края мы объединили весь положительный опыт, который был в каждом самоуправлении».

Bauskas alus Фото: Пресс-фото

Что предприниматели говорят о потенциале развития BILP

Руководитель SIA VISSA Александр Петрашс

У Парка индустрии и логистики в Бауске большое будущее, особенно когда будут сооружены обводная дорога и Rail Baltica.

Член правления SIA Bauskas alus Нил Казакс

Расположение Бауски и доступная инфраструктура несомненно раскрывают широкие возможности в логистике.

Член правления SIA KIK Asset Management Каспарс Казакс

Не вижу причин, по которым в Парке индустрии и логистики в Бауске не будет развития.

Настоящая публикация осуществлена при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках проекта LVIII-068 SMEPRO 2. Полную ответственность за ее содержание несет Муниципалитет Бауского края и публикация может не отражать мнение Европейского Союза.