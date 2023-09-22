Видео ⟩ "Хотят осудить за попытку убийства". Драка между гостями и хозяином дома закончилась применением оружия

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"Моего мужа могут осудить по ложной статье. Он защищал мою и свою жизнь, но его хотят осудить за покушение на убийство", - считает хозяйка дома Лигита.

Женщина вспоминает, что вместе употребляли алкоголь, когда начались разногласия. Муж Зиедонис в состоянии опьянения натолкнулся на одну из гостий. Ситуация вышла из-под контроля и началась драка.

В какой-то момент Зиедонис побежал за своим оружием. По словам хозяев дома, мужчина выстрелил с целью отпугнуть агрессивных гостей, но попал одному из них в щеку.

В этот момент и вступил в силу уголовный процесс о тяжком преступлении - Зиедонис выстрелил из ружья в одного из человек, а затем стрелял через окно в комнату, в которой находились люди.

Правда, у мужчины не было разрешения держать это оружие дома.

Приехала полиция и увезла Зиедониса, но не нежданных гостей. Пока Лигита поспешила к соседям, чтобы еще раз вызвать стражей порядка, злоумышленники дома разбили окна.

Прокуратура уверена, что Зиедонис совершил покушение на убийство.