В октябре пассажирам Rīgas satiksme будет доступна новая услуга

Компания работала над этим проектом около полутора лет. В настоящее время решение тестируется.

Данные позволят диспетчерам и отделу мониторинга дорожного движения компании знать, где находится каждое транспортное средство.

Поскольку это будут открытые данные, такая возможность будет доступна и пассажирам. Отслеживание транспортных средств сначала будет доступно на мониторах автобусных остановок, а после местоположение транспортных средств будет доступно на сайте и в приложении.

Иннуса добавила, что окончательная доработка и тестирование решения будут завершены в октябре.

На сайте уже есть раздел, где можно увидеть, как проходит тестирование, но представитель компании призвала не доверять тем данным, которые видны сейчас, поскольку там также представлены вымышленные автобусы с вымышленным расписанием. Это сделано для того, чтобы протестировать систему на предмет различных ошибок, взломов и сбоев.

Планируется, что после завершения работ можно будет следить за всеми транспортными средствами, движущимися по маршрутам Риги.

Иннуса пока не смогла назвать сумму, потраченную на этот проект, поскольку, как утверждается, он осуществлялся частями. Например, около 300 000 евро могло быть потрачено на GPS-датчики.