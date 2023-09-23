Видео ⟩ Жагарс дебютировал в составе "Вильнюсских волков"

Эагарс вышел на площадку в основном составе и в целом отыграл 18 минут и 13 секунд, за которые реализовал один из семи бросков с игры, набрав два очка. Кроме того, он отметился в статистике одним подбором, двумя ошибками, одним перехватом, двумя персональными фолами, четырьмя спровоцированными фолами, набрал +/- показатель +22 и коэффициент полезности четыре.