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Видео ⟩ Жагарс дебютировал в составе "Вильнюсских волков"

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Артур Жагарс
Артур Жагарс Фото: ELOISA LOPEZ/REUTERS

Латвийский баскетболист Артур Жагарс в субботу дебютировал в составе "Вильнюсских волков" и отметился в матче Литовской баскетбольной лиги (ЛБЛ) двумя набранными очками и семью результативными передачами.

"Волки" на своём поле со счётом 104:68 (20:18, 24:14, 29:19, 31:17) обыграли "Гаргджай".

Эагарс вышел на площадку в основном составе и в целом отыграл 18 минут и 13 секунд, за которые реализовал один из семи бросков с игры, набрав два очка. Кроме того, он отметился в статистике одним подбором, двумя ошибками, одним перехватом, двумя персональными фолами, четырьмя спровоцированными фолами, набрал +/- показатель +22 и коэффициент полезности четыре.

"Вильнюсские Волки" играют и в Еврокубке УЛЕБ, где первый матч проведут 3 октября на выезде против "Парижа".

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