Видео ⟩ Криштиану Роналду забил один из самых странных голов в своей карьере

Роналду сумел дважды забить в этой игре. Первый гол был очень необычным, поскольку ворота соперника были густо затянуты дымом от пиротехники, зажженной на трибунах.

По крайней мере, судя по ракурсу камеры, обеспечивавшей телетрансляцию, ворота толком не были видны португальцу. Большое облако дыма не только не помешало Роналду, но и, возможно, сыграло ему на руку. Так или иначе, Роналду вывел хозяев поля вперед 1:0, забив гол на 4-й минуте.

CRISTIANO RONALDO WHAT A GOAL! pic.twitter.com/gLNkGHFKZW — TC (@totalcristiano) September 22, 2023

Роналду забил еще один гол, на 52-й минуте, ставший последним для команды хозяев. Два других мяча у победителей забил Талиска.

После матча Роналду излучал уверенность в себе. "Они говорили, что с Роналду уже все, но это не соответствует действительности. Продолжу свою карьеру до тех пор, пока ноги не скажут мне остановиться. У меня еще есть, что показать. Люблю футбол и забивание голов. Люблю побеждать. Они все так и говорят, что со мной уже покончено, но я по-прежнему доказываю обратное".

После семи туров чемпионата "Аль-Наср" с 15 очками занимает пятое место.