ISW оценил масштаб прорыва российских укреплений в Запорожской области

По словам аналитиков, российские войска еще удерживают цепь наиболее подготовленных полевых укреплений, входящих в структуру оборонительной линии примерно в 1,7-3,5 км к западу от села Вербовое.

ВСУ не преодолели все российские оборонительные позиции возле Вербового, и скорость продвижения украинских сил в районе их прорыва остается неясной, сообщает Русская служба BBC.

ISW отмечает, что российские войска, вероятно, все еще контролируют сегменты длинной линии траншей между селом Работино (10 км к югу от Орехова) и Вербовым, особенно вблизи тактической возвышенности на юге.

По оценке ISW, у российской армии недостаточно сил, чтобы полностью укомплектовать свою эшелонированную оборону в этом секторе, и украинские войска имеют возможность быстрее преодолевать российские полевые укрепления.