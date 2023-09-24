Полиция ищет пропавшую в Риге женщину

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшую Наталью, 1958 года рождения, которая 23 сентября этого года ушла из своего дома на улице Матиса в Риге и до сих пор не вернулась.
Приметы: рост 160 см, седые волосы средней длины, шрам на лице возле носа. Женщина была одета в красную куртку, красную рубашку и черные джинсы.
Государственная полиция просит всех посмотреть на фотографию женщины, и если вам что-либо известно о ее возможном местонахождении - позвонить по телефону 110!
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