Баскетболист Жагарс в следующие три года может заработать почти млн евро

Arturs Zagars will receive 270k in total this year. Of these €90K will be paid by Fenerbahçe and €180 thousand by Wolves BC. He will earn 350k € next year at Fenerbahce. If Fenerbahçe exercises the option and his contract continues for the 3rd year, he will still earn 350K € pic.twitter.com/jnADMWhjBB — Luca D'Alessandro (@DAlessandro_LU) September 24, 2023

Как сообщалось, Жагарс подписал трехлетний контракт с турецким клубом "Фенербахче", но в этом сезоне он находится в аренде у литовской команды "Вильнюсские волки".

Журналист сообщает, что в этом сезоне Жагарс получит зарплату в размере 270 тысяч евро. "Волки" выплатят большую часть зарплаты (180 тысяч), а "Фенербахче" - третью часть (90 тысяч).

Ожидается, что Жагарс получит зарплату в размере 350 тысяч евро во второй год действия контракта.

Если "Фенербахче" продлит сотрудничество и на третий сезон, то латвийский баскетболист получит и в третьем году 350 тысяч евро.

"Фенербахче" - клуб Евролиги УЛЕБ.

23-летний Артур Жагарc набирал в среднем 12,4 очка и отдавал 7,4 передачи в восьми матчах чемпионата мира. Всего он 59 раз ассистировал своим партнерам по команде, что стало лучшим результатом на турнире.

В матче за пятое место против Литвы Жагарс набрал всего четыре очка, но сделал 17 результативных передач, побив рекорд чемпионата мира. Латвийский баскетболист также был включен во второй символический состав турнира.