Баскетболист Жагарс в следующие три года может заработать почти млн евро

Латвийский баскетболист Артур Жагарс может заработать почти миллион евро (970 тысяч) за три года, сообщает журналист Лука Д'Алессандро из Италии.
Arturs Zagars will receive 270k in total this year. Of these €90K will be paid by Fenerbahçe and €180 thousand by Wolves BC. He will earn 350k € next year at Fenerbahce. If Fenerbahçe exercises the option and his contract continues for the 3rd year, he will still earn 350K € pic.twitter.com/jnADMWhjBB— Luca D'Alessandro (@DAlessandro_LU) September 24, 2023
Как сообщалось, Жагарс подписал трехлетний контракт с турецким клубом "Фенербахче", но в этом сезоне он находится в аренде у литовской команды "Вильнюсские волки".
Журналист сообщает, что в этом сезоне Жагарс получит зарплату в размере 270 тысяч евро. "Волки" выплатят большую часть зарплаты (180 тысяч), а "Фенербахче" - третью часть (90 тысяч).
Ожидается, что Жагарс получит зарплату в размере 350 тысяч евро во второй год действия контракта.
Если "Фенербахче" продлит сотрудничество и на третий сезон, то латвийский баскетболист получит и в третьем году 350 тысяч евро.
"Фенербахче" - клуб Евролиги УЛЕБ.
23-летний Артур Жагарc набирал в среднем 12,4 очка и отдавал 7,4 передачи в восьми матчах чемпионата мира. Всего он 59 раз ассистировал своим партнерам по команде, что стало лучшим результатом на турнире.
В матче за пятое место против Литвы Жагарс набрал всего четыре очка, но сделал 17 результативных передач, побив рекорд чемпионата мира. Латвийский баскетболист также был включен во второй символический состав турнира.
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