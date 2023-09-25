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Баскетболист Жагарс в следующие три года может заработать почти млн евро

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Латвийский баскетболист Артур Жагарс
Латвийский баскетболист Артур Жагарс Фото: BC Wolves (Facebook)

Латвийский баскетболист Артур Жагарс может заработать почти миллион евро (970 тысяч) за три года, сообщает журналист Лука Д'Алессандро из Италии.

Как сообщалось, Жагарс подписал трехлетний контракт с турецким клубом "Фенербахче", но в этом сезоне он находится в аренде у литовской команды "Вильнюсские волки".

Журналист сообщает, что в этом сезоне Жагарс получит зарплату в размере 270 тысяч евро. "Волки" выплатят большую часть зарплаты (180 тысяч), а "Фенербахче" - третью часть (90 тысяч).

Ожидается, что Жагарс получит зарплату в размере 350 тысяч евро во второй год действия контракта.

Если "Фенербахче" продлит сотрудничество и на третий сезон, то латвийский баскетболист получит и в третьем году 350 тысяч евро.

"Фенербахче" - клуб Евролиги УЛЕБ.

23-летний Артур Жагарc набирал в среднем 12,4 очка и отдавал 7,4 передачи в восьми матчах чемпионата мира. Всего он 59 раз ассистировал своим партнерам по команде, что стало лучшим результатом на турнире.

В матче за пятое место против Литвы Жагарс набрал всего четыре очка, но сделал 17 результативных передач, побив рекорд чемпионата мира. Латвийский баскетболист также был включен во второй символический состав турнира.

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