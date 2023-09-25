Видео ⟩ "Холодный душ" для Шилова и победа Мерзликина: прошли проверочные игры НХЛ

"Коламбус Блю Джекетc" на своем поле в овертайме обыграл "Питтсбург Пингвинз" со счетом 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0). Мерзликин отыграл первые два периода, за 40 минут отразив 18 из 21 броска. Победный гол на третьей минуте дополнительного времени забил Джордан Дайм.

Во второй игре "Пингвинз" по послематчевым буллитам победили "Коламбус Блю Джекетc" со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 2:0).

"Ванкувер Кэнакс" на выезде потерпел поражение от "Калгари Флэймз" со счетом 10:0 (4:0, 3:0, 3:0). Шилов начал игру в воротах ванкуверцев, уступив в воротах на 31 минуте Закари Савченко. За это время латвийский вратарь пропустил семь шайб из 21 броска, на момент смены вратарей результат составлял 7:0 в пользу "Флэймз".

"Вашингтон Кэпиталз" в послематчевой серии пенальти дома проиграли "Баффало Сейбрз" со счетом 3:4 (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:2), за которую выступает Земгус Гиргенсонс.

Сезон официальных игр НХЛ стартует 10 октября.

Видео: Самые яркие моменты матча "Ванкувер Кэнакс" - "Калгари Флэймз"