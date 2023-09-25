Малыгина после третьего развода начала новые отношения

"Мы до сих пор очень хорошие друзья, продолжаем работать вместе, у нас общие творческие цели, но мы поняли, что будем меньше ссориться. Я думаю, что сейчас наши отношения улучшились. Все замечательно", - говорит Малыгина о расставании.

Несмотря на то, что расторжение брака было ее инициативой, артистка подчеркивает, что женитьба была правильным выбором.

На вопрос, испытывает ли она сейчас к кому-то романтические чувства, она отвечает положительно:

"Я с человеком, который не живет постоянно в Латвии и не имеет латвийских корней. Он прямо сегодня утром улетел домой".

"Я обеими руками за традиционную семью. Но... Любовь - это самое главное, что нам дано. Она исцеляет все. Деньги ничего не лечат - если ты хотел жить так, как надо, но не можешь, ты опускаешься в стакан, ненавидишь себя... Даже моя мама видит, что я наконец-то счастлива и здорова".

В интервью Малыгина призналась, что она бисексуальна, но не раскрыла, кто является ее второй половинкой. "На пути к гармонии, когда ты к ней готов, Бог посылает нужного человека. И у меня есть любовь. То, что реально, прекрасно и делает мир лучше. Казалось бы, об этом только в книгах пишут, но в моей жизни это произошло".

Как сообщалось, в мае 2011 года Малыгина сыграла свадьбу с театральным режиссером Дж. Дж. Джилинджером. В этом союзе родилась дочь Ханна. Однако супруги развелись, а в октябре 2016 года Элина вышла замуж за миллионера, крупнейшего акционера Olainfarm Валерия Малыгина. 9 декабря 2017 года в возрасте 52 лет в своем доме в Юрмале предприниматель скончался. Похоронен он тоже в Юрмале, на кладбище в Асари.

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