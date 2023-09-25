В "ДНР" вводятся военная цензура и комендантский час

Согласно распоряжению, жителям региона будет запрещено находиться на улице в будние дни с 23:00 до 4:00. Также будет ограничено движение общественного и частного транспорта.

Ограничения не будут распространяться на военнослужащих и представителей власти, а также на работников критически важных секторов, таких как снабжение продовольствием или обслуживание инфраструктуры.

В приказе также указано, что любому жителю "Донецкой Народной Республики", получающему зарплату из российского бюджета, запрещается покидать Россию без предупреждения.

Приказом также запрещены любые митинги, собрания, демонстрации и другие массовые мероприятия, а военная цензура распространяется на телефонные разговоры и письменное общение, в том числе в Интернете.

Такие ограничения в "Донецкой Народной Республике" вводятся в соответствии с указом российского диктатора Владимира Путина об объявлении военного положения в "Донецкой Народной Республике" в октябре прошлого года.

"Донецкая Народная Республика" или ДНР - оккупированная Россией и аннексированная часть Донецкой области Украины. Она была аннексирована в сентябре прошлого года вместе с оккупированными Россией территориями Луганской, Запорожской и Херсонской областей.