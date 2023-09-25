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Подробности взрыва в Нагорном Карабахе: не менее 20 погибших, сотни раненых

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Взрыв на бензохранилище в Нагорном Карабахе
Взрыв на бензохранилище в Нагорном Карабахе Фото: AFP/SCANPIX

Вечером в понедельник в Нагорном Карабахе произошел взрыв на бензохранилище, в результате чего ранения получили более 300 человек, сообщил в социальной сети Х (Twitter) омбудсмен региона Гегам Степанян, пишет AP. Также поступила информация о не менее 20 погибших.

Взрыв вблизи столицы региона Степанакерта произошел во время, когда жители стояли в очереди у хранилища, чтобы купить топливо для своих автомобилей перед бегством в Армению.

По информации СМИ, взорвалась цистерна с топливом.

"Число раненых в результате взрыва бензохранилища превышает 200 человек. Состояние большинства из них оценивается как тяжелое или крайне тяжелое. Медицинских возможностей Нагорного Карабаха недостаточно для спасения жизни людей. Надо срочно задействовать санитарную авиацию", - заявил Степанян.

Фото: AFP/SCANPIX

Утром во вторник поступила информация о 13 неопознанных телах, а также 7 скончавшихся в больнице пациентах. Всего в результате взрыва пострадали 290 человек, большинство - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Ситуация осложняется тем, что из-за блокады Азербайджана информация из региона приходит с большим опозданием, а в больнице Степанакерта острая нехватка лекарств.

Тысячи армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению после военной операции, проведенной на прошлой неделе Азербайджаном, в результате которой власти существовавшей более 30 лет армянской республики Нагорный Карабах фактически капитулировали перед Баку.

Несмотря на то, что Азербайджан пообещал уважать права этнических армян в Нагорном Карабахе и прекратить 10-месячную блокаду региона, многие жители Нагорного Карабаха решили бежать в Армению, опасаясь азербайджанских репрессий.

Правительство Армении объявило, что к вечеру понедельника в Армению из Нагорного Карабаха прибыло более 6500 человек.

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