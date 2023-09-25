Вечером в понедельник в Нагорном Карабахе произошел взрыв на бензохранилище, в результате чего ранения получили более 300 человек, сообщил в социальной сети Х (Twitter) омбудсмен региона Гегам Степанян, пишет AP. Также поступила информация о не менее 20 погибших.
Подробности взрыва в Нагорном Карабахе: не менее 20 погибших, сотни раненых
Взрыв вблизи столицы региона Степанакерта произошел во время, когда жители стояли в очереди у хранилища, чтобы купить топливо для своих автомобилей перед бегством в Армению.
BREAKING:— Siranush Sargsyan (@SiranushSargsy1) September 25, 2023
While trying to sort out the fuel shortage for the Karabakh Armenians trying to flee the ethnic cleansing of Artsakh, a fuel and gas distribution center has exploded. Many Injuries have been reported. pic.twitter.com/iHJGTviJJz
По информации СМИ, взорвалась цистерна с топливом.
"Число раненых в результате взрыва бензохранилища превышает 200 человек. Состояние большинства из них оценивается как тяжелое или крайне тяжелое. Медицинских возможностей Нагорного Карабаха недостаточно для спасения жизни людей. Надо срочно задействовать санитарную авиацию", - заявил Степанян.
Утром во вторник поступила информация о 13 неопознанных телах, а также 7 скончавшихся в больнице пациентах. Всего в результате взрыва пострадали 290 человек, большинство - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Ситуация осложняется тем, что из-за блокады Азербайджана информация из региона приходит с большим опозданием, а в больнице Степанакерта острая нехватка лекарств.
🔴The situation in the hospitals of #Stepanakert is absolutely catastrophic!— Siranush Sargsyan (@SiranushSargsy1) September 25, 2023
Shortages of medical staff, panic, people trying to find their loved ones from the blast. Very high number of injured individuals.
🔴We need urgent helicopter airlifting ASAP, otherwise many will die! pic.twitter.com/6l6OCEckXN
Тысячи армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению после военной операции, проведенной на прошлой неделе Азербайджаном, в результате которой власти существовавшей более 30 лет армянской республики Нагорный Карабах фактически капитулировали перед Баку.
Несмотря на то, что Азербайджан пообещал уважать права этнических армян в Нагорном Карабахе и прекратить 10-месячную блокаду региона, многие жители Нагорного Карабаха решили бежать в Армению, опасаясь азербайджанских репрессий.
Правительство Армении объявило, что к вечеру понедельника в Армению из Нагорного Карабаха прибыло более 6500 человек.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!