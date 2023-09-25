Подробности взрыва в Нагорном Карабахе: пострадали более 200 человек, есть погибшие

Взрыв вблизи столицы региона Степанакерта произошел во время, когда жители стояли в очереди у хранилища, чтобы купить топливо для своих автомобилей перед бегством в Армению.

BREAKING:

While trying to sort out the fuel shortage for the Karabakh Armenians trying to flee the ethnic cleansing of Artsakh, a fuel and gas distribution center has exploded. Many Injuries have been reported. pic.twitter.com/iHJGTviJJz — Siranush Sargsyan (@SiranushSargsy1) September 25, 2023

По информации СМИ, взорвалась цистерна с топливом.

"Число раненных в результате взрыва бензохранилища превышает 200. Состояние большинства из них оценивается как тяжелое или крайне тяжелое. Медицинских возможностей Нагорного Карабаха недостаточно для спасения жизней людей. Надо срочно задействовать санитарную авиацию", - заявил Степанян.

Фото: AFP/SCANPIX