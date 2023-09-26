Прямая трансляция ⟩ Сейм рассмотрит проект решения о выражении недоверия министру Чакше

Видео: Прямая трансляция заседания Сейма, на котором рассматривается решение о выражении недоверия министру Чакше

Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, президиум Сейма созвал внеочередное заседание Сейма во вторник, 26 сентября, в 15:00.

Проект решения о выражении недоверия Чакше подписали депутаты от партии "Латвия на первом месте" и "Объединенного списка".

В свою очередь, в среду, 27 сентября, в комиссии Сейма по запросам планируется оценить заявление депутатов "Объединенного списка", в котором они требуют у Чакши объяснений по поводу подготовки и публикации Государственным центром содержания образования (VISC) методического материала "Сексуальное образование - вопросы и ответы" для использования в учебных заведениях.

По мнению депутата "Объединенного списка" Чеслава Батни, недопустимо, чтобы детям от девяти до десяти лет предоставлялась информация, к которой они не готовы ментально и эмоционально, в том числе касающаяся вопросов социальной половой принадлежности.

Чакша отреагировала на эту ситуацию, издав распоряжение об отстранении от должности на время расследования возбужденного по данному вопросу дисциплинарного дела руководителя VISC Лиене Вороненко.