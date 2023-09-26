Алиша Леманн - футболистка, которая получает на подработке больше, чем на основной работе

25-летняя Леманн может не беспокоиться о своем финансовом благополучии. Она хорошо зарабатывает футболом, но еще лучше - в Instagram, где за каждый рекламный пост получает 280 000 евро, по данным престижной статистической компании Gracenote.

Интересно, что в клубе она зарабатывает меньше - около 230 000 евро в год.

Для сравнения: такие суперзвезды футбола, как Криштиану Роналду и Лионель Месси, за каждый пост в Instagram зарабатывают 3 и 2,7 миллиона евро соответственно.

Ранее Леманн была предложена возможность присоединиться к видеосайту с контентом для взрослых, владелец которого предлагал ей заработать почти 100 000 евро.

Недавно полузащитница "Астон Вилла" выпустила календарь, в котором она запечатлена на сексуальных фотографиях. Календарь стоит около 170 евро.

У Леманн более 16 миллионов подписчиков в Instagram. Ее доходы от социальных сетей позволяют ей полностью сосредоточиться на футболе, не думая о других вещах. "Я тренируюсь каждый день, и каждые выходные у меня есть игра. Люди этого не видят. Но чтобы внести ясность - я на сто процентов футболист", - заявила Алиша ранее швейцарскому сайту 20 Minuten.

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