Бернадетт Сёч - румынская звезда настольного тенниса

Настольный теннис менее популярный вид спорта по сравнению со своим "старшим братом", но и в нем есть спортсменки, которые привлекают повышенное внимание.

Достижения Бернадетт Сёч:

чемпионка Европы: 2017 (команда), 2019 (команда), 2022 (пара)

победительница Europe Top-16: 2018 (личное)

чемпионка Европейских игр: 2023 (личное), 2023 (команда)

серебряный призер чемпионата Европы: 2011 (команда), 2013 (команда), 2015 (команда), 2022 (микст)

серебряный призер Европейских игр: 2019 (микст), 2019 (команда)

серебряный призер Europe Top-16: 2019 (личное)

бронзовый призер чемпионата Европы: 2012 (микст), 2016 (микст)

бронзовый призер Универсиады: 2015 (личное)

бронзовый призер Europe Top-16: 2021 (личное), 2022 (личное)

бронзовый призер Европейских игр: 2023 (микст)

Одно из самых неприятных поражений в карьере румынской теннисистки - неудача в финале Europe Top-16 2019 года. "Петриссия Солья победила меня со счётом 4-0, и я не сумела защитить добытый ранее титул", - делилась воспоминаниями Бернадетт.