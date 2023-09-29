Бернадетт Сёч - румынская звезда настольного тенниса

Что вы знаете о настольном теннисе? Наверняка совсем чуть-чуть. Тем временем в этом виде спорта есть свои звёзды - Бернадетт Сёч одна из них.
Настольный теннис менее популярный вид спорта по сравнению со своим "старшим братом", но и в нем есть спортсменки, которые привлекают повышенное внимание.
Достижения Бернадетт Сёч:
- чемпионка Европы: 2017 (команда), 2019 (команда), 2022 (пара)
- победительница Europe Top-16: 2018 (личное)
- чемпионка Европейских игр: 2023 (личное), 2023 (команда)
- серебряный призер чемпионата Европы: 2011 (команда), 2013 (команда), 2015 (команда), 2022 (микст)
- серебряный призер Европейских игр: 2019 (микст), 2019 (команда)
- серебряный призер Europe Top-16: 2019 (личное)
- бронзовый призер чемпионата Европы: 2012 (микст), 2016 (микст)
- бронзовый призер Универсиады: 2015 (личное)
- бронзовый призер Europe Top-16: 2021 (личное), 2022 (личное)
- бронзовый призер Европейских игр: 2023 (микст)
Одно из самых неприятных поражений в карьере румынской теннисистки - неудача в финале Europe Top-16 2019 года. "Петриссия Солья победила меня со счётом 4-0, и я не сумела защитить добытый ранее титул", - делилась воспоминаниями Бернадетт.
28-летняя румынка привлекает внимание не только своей игрой, но и внешностью. На Instagram девушки подписаны 106 тысяч человек.
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