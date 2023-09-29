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Бернадетт Сёч - румынская звезда настольного тенниса

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Что вы знаете о настольном теннисе? Наверняка совсем чуть-чуть. Тем временем в этом виде спорта есть свои звёзды - Бернадетт Сёч одна из них.

Настольный теннис менее популярный вид спорта по сравнению со своим "старшим братом", но и в нем есть спортсменки, которые привлекают повышенное внимание.

Достижения Бернадетт Сёч:

  • чемпионка Европы: 2017 (команда), 2019 (команда), 2022 (пара)
  • победительница Europe Top-16: 2018 (личное)
  • чемпионка Европейских игр: 2023 (личное), 2023 (команда)
  • серебряный призер чемпионата Европы: 2011 (команда), 2013 (команда), 2015 (команда), 2022 (микст)
  • серебряный призер Европейских игр: 2019 (микст), 2019 (команда)
  • серебряный призер Europe Top-16: 2019 (личное)
  • бронзовый призер чемпионата Европы: 2012 (микст), 2016 (микст)
  • бронзовый призер Универсиады: 2015 (личное)
  • бронзовый призер Europe Top-16: 2021 (личное), 2022 (личное)
  • бронзовый призер Европейских игр: 2023 (микст)

Одно из самых неприятных поражений в карьере румынской теннисистки - неудача в финале Europe Top-16 2019 года. "Петриссия Солья победила меня со счётом 4-0, и я не сумела защитить добытый ранее титул", - делилась воспоминаниями Бернадетт.

28-летняя румынка привлекает внимание не только своей игрой, но и внешностью. На Instagram девушки подписаны 106 тысяч человек.

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