В Елгаве массово воруют дорожные знаки, это угрожает безопасности движения

С весны этого года в Елгаве исчезло больше дорожных знаков, чем когда-либо прежде. Если раньше похищалось всего несколько знаков в год, то теперь количество украденных знаков угрожает безопасности дорожного движения, сообщает программа 360TV ZIŅneši.
Недавно построенный мост в Елгаве стал идеальной мишенью для воров. Он находится в отдаленном, неосвещенном месте, вероятность быть застигнутым очевидцами невелика, а видеокамер нет.
Мартиньш Казанскис, начальник отдела Управления елгавского городского хозяйства, рассказывает, что здесь один за другим срезаются дорожные знаки.
"Когда мост сдали в эксплуатацию, то установили новые дорожные знаки, потом их всех украли", - сказал Мартиньш Казанскис.
Опасность в том, что на этой дороге разрешено только одностороннее движение, но знак, обозначающий это, украли. Аварий и пострадавших не было, поскольку дорожная служба отреагировала быстро и установила новый знак.
"В этом месте также важно, едет ли машина со скоростью 50 или 30 километров в час, потому что на дальнем участке нет пешеходного тротуара, а по дороге движутся пешеходы и велосипедисты", - рассказал программе Казанскис.
"Мы нашли несколько дорожных знаков, а металлические столбы были украдены. Сами знаки были просто брошены в канавы и кусты. Некоторые люди просто занимаются вандализмом, другие приходят с целью кражи", - добавил он.
"Эти металлические столбы достаточно длинные, и никто не понесет их сам. Должна быть машина с прицепом или автобус, в который можно поместить 4-метровый столб. Бывало даже, что выносили дорожный знак со всем бетоном. Метр под землей - это еще часть", - описывает ситуацию начальник отдела Управления елгавского городского хозяйства.
Есть версии, что металлические столбы украденных дорожных знаков оказываются в огородах и садах в качестве столбов для заборов или продаются на металлолом.
"Торговец обязан сообщить в полицию, если какое-либо лицо пытается продать дорожный знак.
Физические лица могут сдавать только металлолом, полученный в ходе бытового использования", - сказал представитель полиции.
Пункты скупки металлолома — проторенная дорога для правоохранителей, ведь этические принципы у торговцев другие, и некоторые склонны принимать и украденные дорожные знаки.
Закон о краже дорожных знаков предусматривает уголовную ответственность и даже настоящее тюремное заключение. Поймать воров пока не удалось.
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