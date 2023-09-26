В Елгаве массово воруют дорожные знаки, это угрожает безопасности движения

"Эти металлические столбы достаточно длинные, и никто не понесет их сам. Должна быть машина с прицепом или автобус, в который можно поместить 4-метровый столб. Бывало даже, что выносили дорожный знак со всем бетоном. Метр под землей - это еще часть", - описывает ситуацию начальник отдела Управления елгавского городского хозяйства.

Есть версии, что металлические столбы украденных дорожных знаков оказываются в огородах и садах в качестве столбов для заборов или продаются на металлолом.

"Торговец обязан сообщить в полицию, если какое-либо лицо пытается продать дорожный знак.

Физические лица могут сдавать только металлолом, полученный в ходе бытового использования", - сказал представитель полиции.

Пункты скупки металлолома — проторенная дорога для правоохранителей, ведь этические принципы у торговцев другие, и некоторые склонны принимать и украденные дорожные знаки.

Закон о краже дорожных знаков предусматривает уголовную ответственность и даже настоящее тюремное заключение. Поймать воров пока не удалось.