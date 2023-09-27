Баскетболист Давис Бертанс рассказал, что его история любви с женой началась в Интернете

Латвийский баскетболист Давис Бертанс в 2017 стал женатым мужчиной, в браке родилось двое детей. В разговоре с изданием Ieva Бертанс рассказал особенную историю знакомства с женой.
"Мы были знакомы и отчасти знали друг друга очень давно, потому что Анна занималась баскетболом в спортивной школе Rīdzene. Она пять лет играла в баскетбол в колледже в Америке. Было интересно, как все сложилось... Мой лучший друг Каспар Вецвагарс сейчас женат на лучшей подруге Анны. Он играл за каунасский "Жальгирис", а я - в Сербии, и мы часто созванивались, общались в Skype.
Нередко с нами общалась его подруга, которая теперь его жена.
В какой-то момент она упомянула, что Анна переедет в Латвию из Америки, и пошутила, что мне следует пригласить Анну на свидание. Я не воспринял это как шутку и написала в Facebook, что у меня тоже сезон скоро закончится и, возможно, она захочет пойти со мной на свидание. И она согласилась. Дальше все развивалось быстро..." - рассказал спортсмен.
Больше читайте в издании Ieva от 27 сентября.
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