Баскетболист Давис Бертанс рассказал, что его история любви с женой началась в Интернете

"Мы были знакомы и отчасти знали друг друга очень давно, потому что Анна занималась баскетболом в спортивной школе Rīdzene. Она пять лет играла в баскетбол в колледже в Америке. Было интересно, как все сложилось... Мой лучший друг Каспар Вецвагарс сейчас женат на лучшей подруге Анны. Он играл за каунасский "Жальгирис", а я - в Сербии, и мы часто созванивались, общались в Skype.

Нередко с нами общалась его подруга, которая теперь его жена.

В какой-то момент она упомянула, что Анна переедет в Латвию из Америки, и пошутила, что мне следует пригласить Анну на свидание. Я не воспринял это как шутку и написала в Facebook, что у меня тоже сезон скоро закончится и, возможно, она захочет пойти со мной на свидание. И она согласилась. Дальше все развивалось быстро..." - рассказал спортсмен.

Больше читайте в издании Ieva от 27 сентября.