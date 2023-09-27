Генменеджер бостонского клуба прокомментировал состояние здоровья Порзиньгиса

Порзиньгис в рядах "Селтикс" не провел еще ни одной игры. В Бостон он приехал этим летом. Из-за травмы (подошвенный фасциит) Кристап не смог помочь сборной Латвии в финальном турнире чемпионата мира (ЧМ).

"Кристап в эти дни активно бегает по площадке. Я считаю, что прогресс, которого добились те врачи [сборной Латвии], а также специалисты здесь, был важен для него, чтобы избежать каких-либо длительных травм. Он чувствует себя прекрасно. Я только что разговаривал с ним по телефону. Он сказал, что чувствует себя прекрасно", - сказал Стивенс.