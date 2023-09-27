"Видел, как на площадке умирает человек...": Даугавиньш о пережитом за свою карьеру

Даугавиньш уже однажды ставил крест на своей карьере в сборной - после последнего матча на зимних Олимпийских играх 2022 года. Однако в этом году он вернулся в сборную и помог ей завоевать историческую бронзовую медаль. Всю свою карьеру в сборной он считает поражением.

"Восемнадцать лет в сборной Латвии я чувствовал, что постоянно проигрываю. С этим нельзя жить, это можно лишь не показывать, но все равно больно. В жизни мало больших побед. Но одной победой можно компенсировать все поражения. Вот почему важен шестой игрок - любовь всей страны", - сказал Даугавиньш.

В этом году 35-летний нападающий перешел в словацкую лигу. Сообщается, что он является самым высокооплачиваемым хоккеистом. Сам Даугавиньш ранее заявлял, что пока серьезно не задумывался о завершении карьеры, хотя конец этой главы его жизни неминуемо приближается. Оглядываясь назад на пройденный путь, Даугавиньш констатирует, что он достиг своих целей.

"У меня было две цели - стать самым молодым хоккеистом, пробившимся во взрослую сборную, и сыграть в НХЛ. Я добился обеих.

В целом у меня мегахорошая жизнь. Это потребовало много здоровья, мне сделали четырнадцать операций, я видел, как человек умирал на площадке, я играл со сломанной рукой и после игры попал в реанимацию", - сказал Даугавиньш.

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