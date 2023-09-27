CNN: Наемники ЧВК "Вагнер" снова вернулись на фронт под Бахмутом

То, что "вагнеровцы" снова замечены в Украине, CNN подтвердил украинский солдат с позывным Groove.

"Да, "Вагнер" здесь", - сообщил военнослужащий, добавив, что "Вагнер" сменил командиров, перегруппировался и вернулся в Украину.

Украинский солдат считает, что цель возвращения ЧВК "Вагнер" - компенсировать дефицит живой силы российской армии на этом участке фронта.

CNN указывает, что это первый раз, когда источник в армии Украины подтверждает, что "Вагнер" снова принимает участие в боях под Бахмутом.

Ранее об этом сообщали прокремлевские Telegram-каналы, в том числе приближенный к Минобороны РФ канал "Рыбарь", сообщает независимое российское издание "Агентство".

"Рыбарь" утверждает, что под Бахмут вернулись те "вагнеровцы", которые покинули группировку после произошедшего в июне мятежа Евгения Пригожина.

Командиром этих наемников является Андрей Трошев, в обязанности которого входит и вербовка новых наемников в Беларуси и Африке.

О возвращении "вагнеровцев" на Бахмутский фронт сообщал и приближенный к ЧВК Telegram-канал Grey Zone.

Российские военкоры ранее сообщали, что бойцы "Вагнера" недавно вернулись и в оккупированную Херсонскую область.

Американский институт изучения войны (ISW) выразил мнение, что "Вагнер" больше не считается единой военной силой, это, скорее, отдельные группы боевиков, которые используют название группировки. Это означает, что у "вагнеровцев", скорее всего, не будет значительного влияние на исход боев.

После мятежа Пригожина ЧВК "Вагнер" прекратила участие в боевых операциях в Украине.