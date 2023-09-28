Россия нанесла массированный удар дронами по Украине

По данным украинских военных, беспилотники были запущены из Краснодарского края и с территории аннексированного Крыма.

К отражению нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Им удалось сбить 34 из 44 дронов.

Куда ударили остальные 10 беспилотников, не уточняется.

Ранее о массированной атаке дронов сообщала и пресс-секретарь оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет "Украинская правда". Какой ущерб причинили дроны, которые не удалось сбить, она не уточнила, пишет "Медуза".

"Атака была массированной, но и работа противовоздушной обороны была достаточно результативной - более 30 дронов было уничтожено. Более точную цифру назовут Генштаб и Воздушные силы", - сказала Гуменюк.

По ее словам, силы ПВО работали, в частности, в Николаевской и Одесской областях.