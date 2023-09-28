Видео ⟩ Юбилейный тост Театра имени Михаила Чехова в честь 140-летия

Не волнуйся, Миша Чехов, – это не какое-то эзотерическое недоразумение. Нормальный человек, в свое время полностью впавший в Станиславского, научился у него всему, чему мог научиться, и сказал: спасибо, учитель, я уважаю вас до глубины души, я уважаю вашу школу и буду продолжать строить на этих основах... еще не знаю, что именно, еще не уловил, еще ищу. Я чувствую, что театр обладает огромной силой. Нет, я это знаю, это не пустые слова. Миша действительно искал. Причем два года искал в Латвии. Латвия вдохновляла его, но та эпоха решила, что такие исследователи душ не отвечают национальным интересам, не продлила ему вид на жительство и выставила из Латвии. Чехов топиться не стал. Он пошел вперед. Дошел до Америки. Продолжил делать то, что начал в Латвии, и делал это хорошо. По сей день голливудские звезды проходят по красной дорожке за своим "Оскаром" и с гордостью называют себя учениками Чехова. Они не боялись погружаться в Чехова, исследовать Чехова, смешиваться с Чеховым – и я тоже не боюсь. Миша, театр, который ты видел в своих мечтах, родился. Он рождается сейчас. Он рождается в очень удачный момент, потому что не рождается как чистый лист – он рождается, имея при себе 140 лет опыта, он рождается на фундаменте школы Станиславского, вдохновленный школой Чехова, он рождается в безумное время, когда разговаривать, полагаясь на разум, становится все труднее. Время искать другой язык. Язык души, который искал Миша Чехов. Потому что у души нет ни национальности, ни ненависти, ни зависти, а есть только стремление к гармонии.