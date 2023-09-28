Видео ⟩ Юбилейный тост Театра имени Михаила Чехова в честь 140-летия

В преддверии 140-летия Театра имени Михаила Чехова, которое мы будем отмечать вместе с вами 2 октября, театр хочет заранее произнести юбилейный тост, отражающий его виденье будущего и желаемые изменения в развитии.
Здравствуй!
Меня зовут Рижский русский театр имени Михаила Чехова, но ты можешь смело звать меня просто Чеховым! Потому что в свои 140 лет, отмечая юбилей, я наконец решил не просто называться Театром имени Чехова, но и стать Чеховым.
Для этого мне нужно будет измениться, но не так уж и радикально, нет. Я иду в правильном направлении – туда, в бесконечность. Я иду только вперед. Как и прежде, я развиваюсь вместе со своим зрителем. И в будущем я хочу в этот процесс развития добавить Мишу Чехова. Чехова-идеалиста. Чехова-методиста. Чехова-провокатора. Я волью сюда по ложечке всю чеховскую вселенную. Добавлю ровно столько Чехова, чтобы в полной мере "очеховиться". Подмешаю того самого Мишу Чехова, который о виденье своего театра когда-то сказал так: "Это место, где будут работать с душой. Но не в каком-то мистическом или религиозном смысле. В этом месте сущность человека, его душа будет заново открыта и осознана – и произойдет это с помощью средств театрального искусства. И что странно – это никому не будет казаться странным. Душу мы будем использовать как один из обычных инструментов самовыражения. И когда мы все научимся этим инструментом управлять, тогда мы поймем, насколько он может быть конкретным и правдивым".
Не волнуйся, Миша Чехов, – это не какое-то эзотерическое недоразумение. Нормальный человек, в свое время полностью впавший в Станиславского, научился у него всему, чему мог научиться, и сказал: спасибо, учитель, я уважаю вас до глубины души, я уважаю вашу школу и буду продолжать строить на этих основах... еще не знаю, что именно, еще не уловил, еще ищу. Я чувствую, что театр обладает огромной силой. Нет, я это знаю, это не пустые слова. Миша действительно искал. Причем два года искал в Латвии. Латвия вдохновляла его, но та эпоха решила, что такие исследователи душ не отвечают национальным интересам, не продлила ему вид на жительство и выставила из Латвии. Чехов топиться не стал. Он пошел вперед. Дошел до Америки. Продолжил делать то, что начал в Латвии, и делал это хорошо. По сей день голливудские звезды проходят по красной дорожке за своим "Оскаром" и с гордостью называют себя учениками Чехова. Они не боялись погружаться в Чехова, исследовать Чехова, смешиваться с Чеховым – и я тоже не боюсь. Миша, театр, который ты видел в своих мечтах, родился. Он рождается сейчас. Он рождается в очень удачный момент, потому что не рождается как чистый лист – он рождается, имея при себе 140 лет опыта, он рождается на фундаменте школы Станиславского, вдохновленный школой Чехова, он рождается в безумное время, когда разговаривать, полагаясь на разум, становится все труднее. Время искать другой язык. Язык души, который искал Миша Чехов. Потому что у души нет ни национальности, ни ненависти, ни зависти, а есть только стремление к гармонии.
Я не боюсь быть идеалистом. Не боюсь быть наивным. Я смотрю в будущее ясным взглядом. Я влюбляюсь в Чехова. Шагаю в Чехова. Я очеховляюсь. Я – Театр Чехова. Цель у меня грандиозная. Полный Чехов. Я не могу достичь этого один. Мне нужен мой зритель. Вместе мы совершим великие дела. Встретимся в Чехове!
Твой Театр имени Михаила Чехова
Галерея: Рижскому русскому театру им. М. Чехова - 140
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