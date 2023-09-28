Эксперты: Знания о сбалансированном рационе столь же важны, как и финансовая грамотность

73% респондентов, отвечая на вопрос о своих пищевых привычках, признали, что их дети в промежутках между приемами пищи или во время самих приемов пищи угощаются, например, сладостями, мучными изделиями, подслащенными напитками и тому подобными нездоровыми закусками, еще 30% ответили, что в повседневной жизни в основном питаются блюдами быстрого приготовления из полуфабрикатов.

"Если мы хотим, чтобы латвийское общество в будущем было здоровым, то нужно обращать внимание на здоровье и знаниях о здоровом питании. Лучший способ этого добиться, прививая здоровые привычки детям и объясняя им, как правильно питаться, ведь именно они будут создавать будущее Латвии. Это – лучшая инвестиция, которую мы можем вложить в наших детей. Статистика неутешительна – все больше и больше детей, а также взрослых, в Латвии страдают от лишнего веса и ожирения. Это, в свою очередь, несет с собой различные проблемы со здоровьем, в том числе и психологического характера. Практика показывает, что информация о здоровых привычках, а также о принципе тарелки здорового питания, теоретически доступна, но в повседневной жизни редко кто ее применяет", - говорит руководитель Латвийской ассоциации диетологов и нутрициологов Гуна Биланде.