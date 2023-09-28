Эксперты: Знания о сбалансированном рационе столь же важны, как и финансовая грамотность

В среднем каждый пятый из опрошенных родителей признал, что ничего не знает о принципе тарелки здорового питания, в свою очередь почти каждый второй или 54% указывают, что обычно в семье питаются тем, что им по вкусу, не обращая особого внимания на полезность продуктов и сбалансированность питания, показал опрос родителей школьников, проведенный компанией Norstat по заказу Латвийской объединенной ассоциации птицеводства (LAPNA).
73% респондентов, отвечая на вопрос о своих пищевых привычках, признали, что их дети в промежутках между приемами пищи или во время самих приемов пищи угощаются, например, сладостями, мучными изделиями, подслащенными напитками и тому подобными нездоровыми закусками, еще 30% ответили, что в повседневной жизни в основном питаются блюдами быстрого приготовления из полуфабрикатов.
Но есть и хорошая новость. Она заключается в том, что более 60% участников опроса следит за тем, чтобы рацион их семьи был сбалансированным и с раннего возраста прививают детям привычки питаться здоровой пищей.
"Если мы хотим, чтобы латвийское общество в будущем было здоровым, то нужно обращать внимание на здоровье и знаниях о здоровом питании. Лучший способ этого добиться, прививая здоровые привычки детям и объясняя им, как правильно питаться, ведь именно они будут создавать будущее Латвии. Это – лучшая инвестиция, которую мы можем вложить в наших детей. Статистика неутешительна – все больше и больше детей, а также взрослых, в Латвии страдают от лишнего веса и ожирения. Это, в свою очередь, несет с собой различные проблемы со здоровьем, в том числе и психологического характера. Практика показывает, что информация о здоровых привычках, а также о принципе тарелки здорового питания, теоретически доступна, но в повседневной жизни редко кто ее применяет", - говорит руководитель Латвийской ассоциации диетологов и нутрициологов Гуна Биланде.
Опубликованные в апреле этого года данные Центра профилактики и контроля заболеваний показывают, что лишним весом и ожирением страдают почти 60% взрослого населения Латвии – у 35% лишний вес, а у 24% - ожирение. Также по статистике у 35% латвийских детей в возрасте 7–15 лет имеется лишний вес и ожирение.
"Любая статистика – зеркало, которое отражает как общество в целом, так и каждого из нас в частности. Каждый может оценить, как он сам поступает в своей семье. Движение "Яйца – это сила!", конечно, продвигает важность белка в рационе и рассказывает о силе яиц, а также их значении для нашего здоровья. Одновременно, мы выступаем за здоровую нацию, поэтому мы считаем, что знания о принципах здорового питания столь же важны, как и финансовая грамотность. В нашем распоряжении имеются различные инструменты, помогающие планировать бюджет, точно также и с питанием – есть инструменты, с помощью которых легче и удобнее планировать сбалансированный рацион. Один из таких инструментов – принцип тарелки здорового питания. В этом году хотим привлечь к нему больше внимания общества", - объясняет исполнительный директор LAPNA Анна Эрлиха.
Теория о правильном питании со временем претерпела изменения. Часть из нас, которая уже стала родителями, в свое время выросла на принципах пирамиды здорового питания, созданной в 1974 году в Швеции. Ее автор – Анна-Бритт Агнсетер была вовсе не специалистом по питанию, а руководителем Ассоциации кооперативов, автором кулинарных книг и просветителем. Разрабатывая этот инструмент, она учитывала уровень доходов жителей, поэтому в основе пирамиды были злаковые и картофель. С небольшими изменениями этот подход к здоровому питанию применялся повсеместно вплоть до начала 2000 годов.
В то же время с 2011 года в мире развивается другой принцип и инструмент – тарелка здорового питания, в основе которой – овощи. Правда, нужно помнить, что картофель не считается овощем, потому что в нем высокое содержание углеводов.
На вопрос о том, насколько хорошо участники опроса информированы о принципе тарелки здорового питания и пропорциях групп продуктов, которые лежат в ее основе, 78% указали, что что-то об этом слышали. В то же время примерно пятая часть (22%) родителей детей школьного возраста ничего не знают о принципе тарелки здорового питания и ее пропорциях продуктовых групп.
"Среди женщин более высокий уровень информированности. А вот мужчины чаще говорят, что о таком инструменте ничего не знают. Также о нем не знают и те, кто признается, что не следит за тем, здоровый ли вес у ребенка и за тем, сбалансированный ли повседневный рацион", - комментирует исполнительный директор LAPNA.
Она, правда, добавляет, что если детальнее посмотреть на ответы 78% респондентов, которые что-то слышали о принципе тарелки здорового питания, то обнаруживается, что только 32% хорошо и очень хорошо информированы, 31% частично информирован, а еще 14% слышали о существовании такого инструмента, но ничего не знают о пропорциях групп продуктов.
Для того, чтобы мотивировать людей питаться правильнее, LAPNA, соблюдая рекомендации Министерства здравоохранения Латвийской Республики и Гарвардской школы общественного здоровья создала визуализацию тарелки здорового питания, которая доступна на сайте eggpower.eu в разделе "Яйца и питание".
"Мы особенно старались, чтобы раздел о тарелке здорового питания был не только информативным, но, и чтобы она была аппетитной, потому что, по нашему мнению, важно не только информировать о способах питаться правильно, но и уменьшать стереотипы о том, что полезная еда значит – невкусная или о том, что полезно питаться – дорого. Если придерживаться философии тарелки здорового питания, то полезный рацион – это сбалансированный рацион", - объясняет член LAPNA Томс Аушкапс.
Главный принцип тарелки здорового питания – 50% тарелки должны занимать овощи, фрукты и ягоды, к тому же, в пропорции 3:2, 25% углеводы и еще 25% белок. Разумеется, в рационе в разумном количестве должны присутствовать и полезные жиры.
Опрос в интернете – компьютеризированные опросы в интернете (CAWI). Целевая группа – жители Латвии в возрасте 25–65 лет (пользователи интернета), у которых есть дети школьного возраста. Размер выборки – 501. Даты опросы репрезентативны для указанной целевой группы. Опрос проводился в июле 2023 года.
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