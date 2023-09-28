Последние дни фестиваля "Балтийская жемчужина"

Фестиваль "Балтийская жемчужина - 2023" подходит к концу. С 21 сентября переполненные залы кинотеатра не смогли вместить всех желающих. Специально в честь юбилея и в связи с повышенным интересом фестиваль продлил кинопоказы до 1 октября.
В эти выходные дни для тех, кто не успевал купить билеты на самые популярные фильмы кинопрограммы — специальные показы на выходные дни 30 сентября и 1 октября!
Один из самых восхитительных фильмов "Страсть Додена Буффана" был выдвинут Францией на премию «Оскар» как лучший иностранный фильм.
Один из самых изысканных фильмов года, гипнотически завораживающее кино, полное ароматов и магии режиссера Чан Ань Хунга с пленительной Жульетт Бинош и обворожительным Бенуа Мажимелем - разобьет вам сердце своей изнуряющей красотой.
Кинематограф не знал ничего подобного: это поэзия, живопись и музыка языком высокой кухни. Не рекомендуется смотреть на голодный желудок!
Видео: трейлер "Страсть Додена Буффана"
Любимца рижской публики Джона Малковича можно увидеть 1 октября в двух совершенно разных ролях: одиозного философа Сенеки и чопорного британского бизнесмена, сменившего твидовый костюм от Brioni на мундир дворецкого во французском замке XV
Фильм "Мистер Блейк к вашим услугам" - это невероятно смешное, сентиментальное и жизнеутверждающее кино с необъяснимым очарованием, пропитанное французским юмором и шармом, окутанное дымкой романтики с нотками легкой грусти. Удивительно несовременное, трогательное и элегантное, как аромат изысканных французских духов или хорошее вино, с насыщенным букетом и продолжительным послевкусием, кино для особенного зрителя.
Видео: трейлер "Мистер Блейк к вашим услугам"
Другой выдающийся британский актер Билл Найи заставляет ощутить ценность каждой минуты в "Даре жизни". Мощный и пленительный фильм, каждая сцена наполнена скрытым посланием, трогательным и проникновенным. Актерская игра подобна взрыву динамита.
Видео: трейлер "Дар жизни"
Кейт Бланшетт в фильме "Тар"; дирижирует оркестром и достигает невиданных драматических высот; Пенелопа Крус в "Необъятной любви" становится неотразимой итальянской матерью семейства; многоликая и неистовая Изабель Юппер перевоплощается то в полоумную звезду немого кино в «Моем преступлении», то в герцогиню Сфорца в "Тени Караваджо"; Фанни Ардан можно увидеть в трех фильмах – "Жизнь со вкусом", где ее партнером станет великолепный Жерар Депардье, "Мистер Блейк к вашим услугам" и премьере самого одиозного фильма Романа Поланского – "Дворец".
Одна из сенсаций венецианского кинофестиваля новый фильм Романа Поланского "Дворец" - сатирическая комедия с известными актерами, действие в которой происходит в новогоднюю ночь 31 декабря 1999 года в самом роскошном отеле в Швейцарии. Кто бы мог подумать, что ночь, обещавшая беспечный праздник и всевозможные наслаждения, превратится в захватывающий поединок и приведет к непредсказуемым последствиям.
Видео: трейлер "Дворец"
Традиционная "Кино и Мода" представит уникальный фильм "За кулисами Dior", снятый к 70-летию дома Dior. Фильм вобрал в себя такое количество уникальных фото и видео документов, что из-за семизначной суммы авторских прав его закрыли для публичного коммерческого показа на несколько лет. И только после личного вмешательства Бернара Арно, долгих и мучительных переговоров, фильм стал доступен для широкой аудитории. Так же в эти дни можно еще посмотреть фильмы из программы о великих художниках Караваджо, Ансельме Кифере и Пьерре Боннаре.
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