Последние дни фестиваля "Балтийская жемчужина"

Видео: трейлер "Мистер Блейк к вашим услугам"

Другой выдающийся британский актер Билл Найи заставляет ощутить ценность каждой минуты в "Даре жизни". Мощный и пленительный фильм, каждая сцена наполнена скрытым посланием, трогательным и проникновенным. Актерская игра подобна взрыву динамита.

Видео: трейлер "Дар жизни"

Кейт Бланшетт в фильме "Тар"; дирижирует оркестром и достигает невиданных драматических высот; Пенелопа Крус в "Необъятной любви" становится неотразимой итальянской матерью семейства; многоликая и неистовая Изабель Юппер перевоплощается то в полоумную звезду немого кино в «Моем преступлении», то в герцогиню Сфорца в "Тени Караваджо"; Фанни Ардан можно увидеть в трех фильмах – "Жизнь со вкусом", где ее партнером станет великолепный Жерар Депардье, "Мистер Блейк к вашим услугам" и премьере самого одиозного фильма Романа Поланского – "Дворец".

Одна из сенсаций венецианского кинофестиваля новый фильм Романа Поланского "Дворец" - сатирическая комедия с известными актерами, действие в которой происходит в новогоднюю ночь 31 декабря 1999 года в самом роскошном отеле в Швейцарии. Кто бы мог подумать, что ночь, обещавшая беспечный праздник и всевозможные наслаждения, превратится в захватывающий поединок и приведет к непредсказуемым последствиям.

Видео: трейлер "Дворец"

Традиционная "Кино и Мода" представит уникальный фильм "За кулисами Dior", снятый к 70-летию дома Dior. Фильм вобрал в себя такое количество уникальных фото и видео документов, что из-за семизначной суммы авторских прав его закрыли для публичного коммерческого показа на несколько лет. И только после личного вмешательства Бернара Арно, долгих и мучительных переговоров, фильм стал доступен для широкой аудитории. Так же в эти дни можно еще посмотреть фильмы из программы о великих художниках Караваджо, Ансельме Кифере и Пьерре Боннаре.