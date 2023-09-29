Интервью ⟩ Екатерина Шульман о России настоящего и будущего

Екатерина Шульман - один из самых востребованных экспертов по российской внутренней политике, законотворчеству и бюрократии. YouTube-канал политолога смотрят сотни тысяч пользователей, а интервью стремятся взять все ведущие мировые СМИ. Rus.Postimees поговорил с бывшим преподавателем Академии госслужбы и народного хозяйства при президенте РФ, а ныне иностранным агентом, и спросил о том, о чем не спрашивают другие. В том числе о том, как ей самой удается оставаться трезвой в своих оценках, и что она видит в происходящем с нами прямо сейчас.
Екатерина Шульман - приглашенный научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, профессор университета им. Нарикбаева (КАЗГЮУ), Астана. В 2013-2022 года работала в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В 2018-2019 годах входила в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Была исключена после поддержки лиц, которые подвергаются репрессиям. В апреле 2022 года включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов вместе с блогером Юрием Дудем, карикатуристом Сергеем Елкиным и другими. С весны 2022 года не живет и не работает в России. На YouTube-канал эксперта подписаны 1,15 миллиона пользователей, на Telegram-канал - 400 тысяч читателей.
- Екатерина Михайловна, вы не в России, но вы постоянно анализируете ее реальность. Как вам удается быть в курсе того, что там происходит с обществом, с властью?
- Мне помогает мой исследовательский метод, который помогал и во все те годы, что я работала в России. Я никогда не рассчитывала на так называемые источники. Более того, избегала их. Мне всегда казалось, что это хороший способ дезинформироваться намеренно, или ненамеренно встроиться в чей-то чужой дискурс и перестать понимать, что на самом деле происходит.