Ответ учителя физики на теорию заговора Бриедиса стал хитом в соцсетях

Бриедис в Facebook поделился видео, на котором заснял небо и следы на нем, оставленные самолетами. "Случайно снял видео, скажите, это случайность, новый закон физики или намеренное причинение вреда людям/природе? Ваши мысли?" - написал Бриедис.

Публикация рассмешила многих пользователей соцсетей, но больше всего внимания и реакций получил пост учителя физики.

"Achtung! Achtung! Ищу своих бывших учеников! Если кто-то из моих бывших учеников, которые учили физику и получили проходную оценку, находится в похожем незнании, как Майрис Бриедис, относительно распыления этого яда с неба, обращайтесь: вы или должны будете потребовать, чтобы оценку по физике, которую вы получили в средней школе Ропажи, исправили на обратную, или вы должны будете прийти ко мне, и я объясню вам это "чудо".

Я за это получил зарплату, но тогда работу не выполнил.

Призываю присоединиться к акции и других учителей физики. Работу нужно делать до конца! Иначе кто-то из ваших учеников начнет считать, что туман - яд, который ночью распыляется, чтобы люди во сне отравились.

Может быть, кто-то знает, кто был учителем физики Майриса Бриедиса, ему также стоит найти своего ученика...

P. S. Но если вы не изучали физику и химию в школе, вы можете стать инфлюенсером, ведь вокруг столько чудес и невероятных явлений..." - этим постом учителя поделились более 1000 человек.