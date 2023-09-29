Чудовищная подмена: в РФ пираты переозвучили сериал Morning Show согласно пропаганде

13 сентября на Apple TV+ стартовал 3-й сезон сериала Morning Show ("Утреннее шоу") с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. После начала войны платформа не стала полностью уходить из РФ. Как сообщает телеканал "Дождь", новый сезон не прошел "цензуру" из-за упоминания войны в Украине. Но на пиратских сайтах появилась своя версия озвучки, которая устраивает пропаганду.
На факт появления пиратской озвучки, которая устраивала бы пропагандистов в РФ, обратил внимание режиссер и продюсер Александр Роднянский:
"В отличие от других платформ Apple TV+ с началом войны продолжила работать в России. И выпустила все свои премьеры. Все… кроме третьего сезона "Утреннего шоу". Причина проста - война в Украине.
Уже в первом эпизоде герои говорят о "российском вторжении в Украину". Тема войны присутствует и в следующих сериях, а в четвертом эпизоде драматургический конфликт связан с ударом российской армии по больнице в Мариуполе. Там есть фраза: "Русские расстреливают мирных граждан на улицах".
Чтобы не создавать себе проблем в России, сериал попросту не выпустили. Но решение Apple TV+ привело к другому результату. Сериал оказался доступен в России на пиратских ресурсах. У него несколько версий пиратской озвучки".
Далее Роднянский приводит диалог из четвертого эпизода, где герой во время звонка из Мариуполя говорит о расстреле мирных жителей Украины российскими солдатами, но в пиратской озвучке герой обвиняет украинский полк "Азов" в убийстве гражданских:
- Where are they evacuating the wounded?
- A military hospital in Donetsk. Russians are back to shelling the shit out this place.
- Are you ok?
- I’m fine. The Russians. It’s not just a bombing. They are shooting civilians in the street.
В дубляже пиратской студии RuDub герой говорит:
- Я в порядке. Здесь не только расстреливают город, "Азов" расстреливает гражданских.
"То есть в отсутствие легальной версии пиратская используется для провоенной антиукраинской пропаганды. Такое положение вещей - прямое следствие решения американской платформы не выпускать сериал легально", - резюмировал Роднянский.
Сериал "Утреннее шоу" (Morning Show) с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун об американских журналистах выходит на стриминговом сервисе Apple TV. Данный диалог звучит в 4-м эпизоде 3-го сезона сериала на 38-й минуте.
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