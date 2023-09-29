Чудовищная подмена: в РФ пираты переозвучили сериал Morning Show согласно пропаганде

На факт появления пиратской озвучки, которая устраивала бы пропагандистов в РФ, обратил внимание режиссер и продюсер Александр Роднянский:

"В отличие от других платформ Apple TV+ с началом войны продолжила работать в России. И выпустила все свои премьеры. Все… кроме третьего сезона "Утреннего шоу". Причина проста - война в Украине.

Уже в первом эпизоде герои говорят о "российском вторжении в Украину". Тема войны присутствует и в следующих сериях, а в четвертом эпизоде драматургический конфликт связан с ударом российской армии по больнице в Мариуполе. Там есть фраза: "Русские расстреливают мирных граждан на улицах".

Чтобы не создавать себе проблем в России, сериал попросту не выпустили. Но решение Apple TV+ привело к другому результату. Сериал оказался доступен в России на пиратских ресурсах. У него несколько версий пиратской озвучки".