Чудовищная подмена: в РФ пираты переозвучили сериал Morning Show согласно пропаганде

- Where are they evacuating the wounded?

- A military hospital in Donetsk. Russians are back to shelling the shit out this place.

- Are you ok?

- I’m fine. The Russians. It’s not just a bombing. They are shooting civilians in the street.

В дубляже пиратской студии RuDub герой говорит:

- Я в порядке. Здесь не только расстреливают город, "Азов" расстреливает гражданских.

"То есть в отсутствие легальной версии пиратская используется для провоенной антиукраинской пропаганды. Такое положение вещей - прямое следствие решения американской платформы не выпускать сериал легально", - резюмировал Роднянский.

Сериал "Утреннее шоу" (Morning Show) с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун об американских журналистах выходит на стриминговом сервисе Apple TV. Данный диалог звучит в 4-м эпизоде 3-го сезона сериала на 38-й минуте.