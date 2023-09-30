Хасан Межиев: "Я знаю четырёх человек из Латвии, кто уже мог бы попасть в UFC"

7 октября в "Арене Рига" пройдёт международное бойцовское шоу Tonybet Fight Night. В программе запланировано 10 профессиональных поединков, в одном из которых примет участие латвийский боец смешанных единоборств Хасан Межиев.
RUS TVNET пообщался с Хасаном в преддверии его следующего боя, который состоится после двухлетнего перерыва.
- Кто будет твоим соперником, можешь ли рассказать что-то о нем?
- Несколько раз уже искали замену. Первый соперник травмировался, у второго тоже были проблемы. И вот сейчас нашли соперника - Ян Лысак из Чехии. Довольно опытный боец.
- У него везде указано прозвище The Monster. Есть ли у тебя такое же грозное прозвище?
- Такого грозного прозвища у меня нет, но посмотрим, кто будет монстром в этот раз.
- Это будет твой первый бой за два года. Есть ли волнение и мандраж в связи с этим?
- Да, это первый бой за два года. У меня был перерыв - травмы. Довольно большое количество. Но сейчас всё залечил, чувствую себя отлично, нет волнения, мандража, я просто в предвкушении боя. Очень хочу. Уже соскучился по этим острым ощущениям.
- Твои самые близкие и родные посещают бои, смотрят трансляции? Есть ли дополнительный стресс, когда ты понимаешь, что на трибунах присутствуют родные?
- Обычно приходят друзья. Родственники не приходят, или я не зову. Но в этот раз, думаю, кто-то будет, возможно, семья. Мама всегда держит руку на пульсе, смотрит, как у сына получается. Но в любом случае это хорошо мотивирует и придаёт уверенности, когда поддерживают, особенно родные.
- Летом ты опубликовал фотографию с Чижовым из зала в Стокгольме. Чем отличаются тренировки там и почему есть необходимость летать в Швецию?
- Да, летом мы были на сборах в Стокгольме. С нашей командой (Саша Чижов, Даник Весненок) тренировались. Это хороший обмен опытом. Потому что в Швеции собираются ребята со всего мира, что-то мы туда привозим, что-то мы оттуда увозим. Хорошая команда, тренеры и рабочая атмосфера. Я считаю, чтобы расти, нужно обязательно ездить на сборы и становиться лучше.
- Понятно, что цель на ближайший поединок - это победа. А какие цели ты ставишь перед собой на год-два вперёд?
- Да, на ближайший поединок, конечно, победа. Причём не просто победа, а зрелищная и досрочная. Что касается целей, у нас есть планы, есть предложения, перспективы. Основное - это подписаться в большую лигу, громко заявить о себе, сделать хорошую заявку, выиграть несколько боёв. Уже есть у нас определённые планы на ближайшее будущее. Пока их раскрывать не будем. Всё постепенно.
- В одном из последних интервью ты говорил, что хотел бы попасть в UFC или в одну из трёх сильнейших лиг мира. Реально ли это после 30 лет?
- Конечно, я считаю, после 30 лет в бойцовском мире спортсмены выходят на пик. Особенно в тяжёлых весах. Если посмотреть ребят в топ-10 в тяжёлом весе, то самому молодому было 32 года, а средний возраст составлял 36 лет. Поэтому когда, если не сейчас?
- Как ты думаешь, кто станет первым представителем Латвии в UFC?
- Это интересный вопрос. У нас здесь среди ребят хорошая и здоровая конкуренция. Все друг другу помогаем, и есть несколько спортсменов, которые уже к этому готовы и могут себя там попробовать. Я знаю четырёх человек, кто мог бы уже туда попасть. Это вопрос, наверное, удачи и какого-то случая. А уже как мы там себя покажем... Просто дайте нам контракт!
В рамках Tonybet Fight Night также выступят такие бойцы, как Милан Волков, Беатрисе Розентале, Эмилс Шпис, Кристап Булмейстарс, Заур Джавадов, Ральф Вилцанс и многие другие спортсмены.
Начало мероприятия запланировано на 19:00. Билеты доступны в кассе Passporrfix. Подробная информация о турнире - на официальной странице LNK Boxing.
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