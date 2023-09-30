Хасан Межиев: "Я знаю четырёх человек из Латвии, кто уже мог бы попасть в UFC"

- Обычно приходят друзья. Родственники не приходят, или я не зову. Но в этот раз, думаю, кто-то будет, возможно, семья. Мама всегда держит руку на пульсе, смотрит, как у сына получается. Но в любом случае это хорошо мотивирует и придаёт уверенности, когда поддерживают, особенно родные.

- Летом ты опубликовал фотографию с Чижовым из зала в Стокгольме. Чем отличаются тренировки там и почему есть необходимость летать в Швецию?

- Да, летом мы были на сборах в Стокгольме. С нашей командой (Саша Чижов, Даник Весненок) тренировались. Это хороший обмен опытом. Потому что в Швеции собираются ребята со всего мира, что-то мы туда привозим, что-то мы оттуда увозим. Хорошая команда, тренеры и рабочая атмосфера. Я считаю, чтобы расти, нужно обязательно ездить на сборы и становиться лучше.

- Понятно, что цель на ближайший поединок - это победа. А какие цели ты ставишь перед собой на год-два вперёд?

- Да, на ближайший поединок, конечно, победа. Причём не просто победа, а зрелищная и досрочная. Что касается целей, у нас есть планы, есть предложения, перспективы. Основное - это подписаться в большую лигу, громко заявить о себе, сделать хорошую заявку, выиграть несколько боёв. Уже есть у нас определённые планы на ближайшее будущее. Пока их раскрывать не будем. Всё постепенно.