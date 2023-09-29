Спортсмены из России смогут участвовать в летней Паралимпиаде 2024 года

На момент публикации оставалось неизвестным, будут ли атлеты из РФ участвовать в Паралимпиаде в нейтральном статусе или же смогут использовать национальную символику, флаг и гимн. Голосование по данному вопросу состоится позднее в этот же день.

Членство ПКР приостановлено на фоне войны РФ против Украины

Международный паралимпийский комитет в марте 2022 года отстранил спортсменов из России от участия в зимней Паралимпиаде в Китае в связи с военным вторжением РФ в Украину. В ноябре 2022-го международная организация приостановила членство ПКР.

В середине октября Международный олимпийский комитет на сессии в Мумбаи рассмотрит вопрос о допуске спортсменов из России и Беларуси к летней Олимпиаде 2024 года.